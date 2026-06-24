Uránt tárolt az udvaron a pécsi férfi, pénzbüntetést kapott

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Urán tárolásáért jogerősen pénzbüntetésre ítélte a Pécsi Járásbíróság egy vegyi árukkal foglalkozó cég ügyvezetőjét – derül ki a Pécsi Törvényszék közleményéből.

A bíróság a napokban radioaktív anyaggal visszaélés bűntette miatt marasztalta el a férfit, és a 400 ezer forintos pénzbüntetés kiszabása mellett kötelezte több mint félmillió forint bűnügyi költség megfizetésére.

A férfi egy vegyi áruk nagykereskedelmével foglalkozó vállalat ügyvezetője, de szerves vegyi alapanyagok és egyéb vegyi termékek gyártását is végzik. Korábban előfordult, hogy megszűnt laboratóriumok vegyi anyagait átvette, egy részüket felhasználta, vagy a pécsi telephelyén tárolta. Így került az ügyvezetőhöz egy uranil-acetát feliratú, 125 milliliter űrtartalmú, sárga, porszerű anyagot tartalmazó üveg, amelyet a telephely udvarán kialakított fedett, kerítéssel körbevett tárolóban egy asztalon helyezett el más vegyszerekkel együtt.

Az urántartalmú üvegre 2024. június 4-én a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sugárzást mérő műszert használó iparbiztonsági főfelügyelője bukkant rá a telephelyen hivatalból végzett hatósági ellenőrzésen. A normál háttérsugárzás mintegy négyszeresét kibocsátó veszélyes anyagot ezután megfelelően csomagolták, laboratóriumi robbanószekrényben helyezték el, majd a Készenléti Rendőrség tűzszerészei a HUN-REN Energiatudományi Kutatóközpontba szállították.

A mérések és elemzések során bebizonyosodott, hogy az üvegben a felirattal egyezően uranil-acetátot tároltak, a vegyület urántartalma 62,8 gramm volt. Ennyi urán akkor lehet veszélyes, ha belégzéssel vagy elfogyasztással élő szervezetbe kerül.

Az urán nukleáris anyag, és nukleáris anyagokra nincs mentességi szint, azaz olyan anyagmennyiség, amely nem jelentésköteles és engedély nélkül birtokolható.

Az ügyvezető a labor felszámolásakor úgy vette át az uranil-acetátot tartalmazó üveget, hogy végzettsége folytán tudomással bírt az anyag tulajdonságáról, és belenyugodott a sugárzó anyag átvételével járó következményekbe. (via MTI)