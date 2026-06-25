A következő napokban bárki leéghet 10 perc alatt

Nem kell hófehérnek és érzékenynek lenni ahhoz, hogy 10-15 perc alatt leégjünk a következő napokban, annyira durva lesz az UV, figyelmeztet az idokep.hu.

Az előrejelzés szerint csütörtökön és a következő napokban a legmagasabb a napállás, és egy hőkupola egyre jobban megközelíti az országot, ráadásul egy felhő se lesz égen. Mindez oda vezet, hogy a HungaroMet előrejelzése szerint az UV-sugárzás egyre többfelé éri el, illetve haladja meg a 8-as szintet.

Fotó: MATHIEU THOMASSET/Hans Lucas via AFP

Mit jelent ez? Azt, hogy extrém erős lesz az UV-sugárzás a 11 és 16 óra közötti időszakban. Ilyen mértékű UV-sugárzás esetén az érzékeny bőrtípusúak pár perc alatt leéghetnek, de még a normál bőrtípusú embereknél is bőrpír keletkezhet, ha 10–15 percig közvetlenül a napon tartózkodnak. Emellett megnő a hőguta és a sztrók kockázata is.

Ezért ebben az időszakban kerüljük a napot, ha mégse bírnánk ki és kimerészkednénk, akkor: kalap, napszemüveg, NAPTEJ.