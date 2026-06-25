Bill Gates azt állítja, a szeretőivel zsarolta volna Jeffrey Epstein

Bill Gates, a Microsoft alapítója az amerikai kongresszusban egy bizottsági meghallgatáson azt mondta, hogy Jeffrey Epstein a házasságon kívüli viszonyaival próbálta őt megzsarolni – derül ki a meghallgatás leiratából. Gates június 10-én zárt ajtók mögött tett vallomást a Képviselőház felügyeleti bizottsága előtt az Epsteinnel való kapcsolatáról.

A bizottság által kedden közzétett leirat szerint Gates „burkolt” fenyegetésekről beszélt, és elmondta, Epstein arra tett utalásokat, hogy kihasználja a Gates házasságon kívüli viszonyairól szóló információkat, hogy ezzel kényszerítse őt arra, hogy továbbra is a vonzáskörzetében maradjon, még akkor is, amikor Gates már épp távolságot akart tartani tőle.

„Nem zsarolt meg, de tudják, ahogy az ember ezeket az e-maileket nézi, úgy tűnik, mintha Epstein ötletelése ebbe az irányba haladt volna” – mondta Gates a januárban közzétett Epstein-aktákra utalva.

„Soha nem küldött nekem semmi olyat, amit zsarolásnak neveznék” – folytatta Gates a további kérdésekre válaszolva. Ugyanakkor úgy tűnt számára, hogy a piszkozatban maradt e-maileken keresztül Epstein „egyfajta próbát tett arra, hogyan zsarolhatna meg ő maga, de ezeket az üzeneteket végül soha nem küldte el nekem”.

A 70 éves Gates a meghallgatás napján tette közzé nyitóbeszédét, amelyben kijelentette, hogy soha nem volt tudomása Epstein bűneiről és ő maga „soha nem tett senkit áldozattá”.

Február végén Gates a Wall Street Journalnak azt nyilatkozta, hogy az Epsteinhez fűződő kapcsolata hatalmas hiba volt, és elismerte, hogy házasságon kívüli viszonya volt két orosz nővel, de tagadta, hogy bármilyen formában részt vett volna Epstein tevékenységeiben. (Guardian)