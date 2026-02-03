Az amerikai kormány több ezer Epstein-dokumentumot tett elérhetetlenné, mivel több áldozat is beazonosítható lett

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) több ezer, Jeffrey Epsteinhez kapcsolódó dokumentumot távolított el a honlapjáról, miután az áldozatok jelezték, hogy a személyazonosságuk veszélybe került. Epstein áldozatainak ügyvédei szerint a pénteken közzétett iratokban alkalmazott hibás anonimizálás „felforgatta” közel száz áldozat életét. A nyilvánosságra hozott anyagok között olyan e-mail-címek és meztelen fotók is szerepeltek, amik alapján az állítólagos áldozatok neve és arca beazonosítható volt. Az áldozatok közös nyilatkozatban „felháborítónak” nevezték a történteket, és hangsúlyozták, hogy nem szabad őket „megnevezni, vizsgálgatni és újratraumatizálni”.

A DOJ közölte, hogy minden problémásként megjelölt fájlt eltávolítottak az oldalról, és a hibák „technikai vagy emberi mulasztásra” vezethetők vissza. A minisztérium hétfőn egy szövetségi bírónak benyújtott levelében azt írta: „Minden olyan dokumentumot, aminek az eltávolítását az áldozatok vagy jogi képviselőik kérték tegnap estig, levettünk további anonimizálás céljából.” A DOJ továbbra is vizsgálja az új kérelmeket, illetve ellenőrzi, hogy van-e még olyan dokumentum, ami további kitakarítást igényel, emellett „jelentős számú” iratot saját azonosítás alapján is eltávolítottak.

A dokumentumok közzétételét a Kongresszus mindkét háza elfogadta, és kötelezte a DOJ-t az iratok nyilvánosságra hozatalára. A rendelkezés értelmében a szövetségi kormánynak ki kellett volna takarnia minden olyan adatot, ami alkalmas az áldozatok azonosítására.

Pénteken két, áldozatokat képviselő ügyvéd New Yorkban kérte egy szövetségi bírótól, hogy rendelje el az iratokat tartalmazó weboldal lekapcsolását, a közzétételt pedig „az áldozatok magánéletének az Egyesült Államok történetében egyetlen nap alatt elkövetett legsúlyosabb megsértésének” nevezte. Brittany Henderson és Brad Edwards szerint „kibontakozó vészhelyzetről” van szó, ami „azonnali bírói beavatkozást” igényel, mivel a DOJ „több ezer esetben elmulasztotta kitakarni az áldozatok nevét és egyéb személyazonosításra alkalmas adatokat”.

Jeffrey Epstein és egy ismeretlen nő Fotó: AFP

Több Epstein-áldozat is megjegyzéseket fűzött a levélhez, köztük egy olyan áldozat, aki „életveszélyesnek” nevezte a történteket, valamint egy másik, aki azt írta: halálos fenyegetéseket kapott, miután nyilvánosságra kerültek a privát banki adatai. Annie Farmer, Epstein egyik áldozata a BBC-nek azt mondta: „Nehéz az újonnan napvilágra került információkra koncentrálni, akkora kárt okozott a DOJ azzal, hogy így leleplezte a túlélőket.” Egy másik áldozat, Lisa Phillips szerint sok áldozat „rendkívül elégedetlen az eredménnyel”. „A DOJ mindhárom követelményünket megsértette. Először is: sok dokumentumot még mindig nem hoztak nyilvánosságra. Másodszor: a közzététel határideje már rég lejárt. Harmadszor pedig: a DOJ nyilvánosságra hozta számos túlélő nevét” – mondta, hozzátéve, hogy: „Úgy érezzük, játszadoznak velünk, de nem fogjuk abbahagyni a küzdelmet.”

Gloria Allred nőjogi ügyvéd, aki korábban sok Epstein-áldozatot képviselt, korábban a BBC-nek azt mondta: a legutóbbi közzétételben számos áldozat neve megjelent, köztük olyanoké is, akik korábban soha nem szerepeltek nyilvánosan. „Egyes esetekben… áthúzták a neveket, de még így is olvashatók. Más esetekben pedig fotókat tettek közzé az áldozatokról – olyan túlélőkről, akik soha nem adtak nyilvános interjút, és a nevük sem jelent meg korábban” – mondta.

A DOJ szóvivője a CBS-nek azt mondta: a minisztérium „nagyon komolyan veszi az áldozatok védelmét, és a több millió közzétett oldalon több ezer áldozat nevét anonimizálta az ártatlanok védelme érdekében”. A DOJ szerinte „éjjel-nappal dolgozik a probléma megoldásán”, és eddig a közzétett oldalak „0,1 százalékában” találtak olyan adatot, amely az áldozatok azonosítására alkalmas lehetett.

A DOJ tavaly óta több millió, Epsteinhez kapcsolódó iratot hozott nyilvánosságra egy törvény nyomán, köztük múlt pénteken hárommillió oldalt, 180 000 képet és 2 000 videót. Ez hat héttel azután történt, hogy a minisztérium elmulasztott egy, Donald Trump amerikai elnök által aláírt, kétpárti kongresszusi nyomásra elfogadott törvényi határidőt, ami minden Epstein-irattal kapcsolatos dokumentum nyilvánosságra hozatalát írta elő.

Jeffrey Epstein 2019. augusztus 10-én gyanús körülmények között halt meg egy New York-i börtöncellában, miközben szexkereskedelemmel kapcsolatos vádak miatt a tárgyalására várt.

