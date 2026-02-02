Kilépett a brit Munkáspártból Peter Mandelson az Epstein-botrány miatt

Kilépett a kormányzó brit Munkáspártból Peter Mandelson, a párt egyik legbefolyásosabb veterán politikusa, a New Labour központi alakja, Nagy-Britannia volt washingtoni nagykövete, miután újabb részletek derültek ki a fiatalkorú lányok elleni súlyos szexuális bűncselekményekért elítélt néhai amerikai pénzemberrel, Jeffrey Epsteinnel fenntartott szoros baráti és üzleti kapcsolatairól.

Lord Peter Mandelson 2024 szeptemberében. Fotó: BRIAN TEO/SPH Media via AFP

Már korábban nyilvánosságra került több olyan email, amelyek arról tanúskodtak, hogy Mandelson szoros baráti viszonyban állt Epsteinnel. Ezeknek az információknak a hatására Keir Starmer miniszterelnök tavaly szeptemberben utasította Yvette Cooper külügyminisztert Mandelson washingtoni nagyköveti megbízatásának azonnali hatályú visszavonására.

Rövid kitérő volt. Fotó: JIM WATSON/AFP

Lord Mandelsont nem egészen egy évvel korábban nevezték ki Nagy-Britannia washingtoni nagykövetévé, amely a brit diplomáciai szolgálat hagyományosan legfontosabbnak tartott külszolgálati tisztsége.

Az Egyesült Államok igazságügy-minisztériuma több mint 3 millió oldalnyi nyomozati iratot hozott nyilvánosságra a hétvégén Jeffrey Epstein szexuális ragadozó ügyéhez kapcsolódóan. Ezek közt számos olyan email található, amelyek Mendelson és Epstein szoros kapcsolatára utalnak.

Többek közt kiderült belőlük az is, hogy Epstein 2003-ban és 2004-ben három részletben összesen 75 ezer dollár adományt nyújtott a brit munkáspárti politikusnak.

2009-ben, a börtönből való szabadulása után (13 hónapot ült gyermekprostitúcióra való rábeszélés és prostitúcióra való felbujtás miatt) Epstein több ezer fontot küldött Reinaldo Avila da Silvának, aki ekkor már Mendelson partnere volt. Mendelson a kilencvenes évek végén vállalta fel nyíltan homoszexualitását, 2023-ban házasodtak össze Silvával, 27 év együttélés után. Az emailekből kiderült, hogy a frissen szabadult Epsteint da Silva kereste meg, egy oszteopátiás tanfolyam tandíjának költségeire kért pénzt, és egyebeket (például laptopot). Epstein annyit válaszolt, hogy azonnal küldi a pénzt. De Silva 2010-ben további 13 ezer dollárt kapott, Epstein pedig arra utasította a könyvelőjét, hogy havonta küldjön neki 2000 dollárt.

A nyilvánosságra hozott dokumentumok közül előkerült egy olyan fotó is, amelyen Mandelson látszik alsóneműben egy meg nem nevezett nő társaságában. A nő arcát a fotón kitakarták.

Mandelson vasárnap este közzétett nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy sem feljegyzései között, sem emlékezetében nem találja nyomát az Epsteintől kapott pénzadománynak, és nem bizonyos abban, hogy az erről szóló dokumentáció hiteles. A fotóval kapcsolatban azt írta: nem tudja, hogy a kép hol és milyen körülmények között készült, és azt sem, hogy ki a társaságában látható nő. Hozzátette ugyanakkor, hogy jóllehet, a most előkerült anyagok hitelessége további vizsgálatot igényel, úgy döntött, kilép a Munkáspártból, mivel nem kíván „további kínos pillanatokat okozni” a pártnak.

Peter Mandelson a Munkáspárt egyik legbefolyásosabb alakja, a Labour kormányokban volt többek közt gazdasági miniszter, majd az északír ügyek minisztere 2004 és 2008 között pedig az Európai Unió kereskedelmi biztosa volt.

Szombaton lemondott Miroslav Lajčák szlovák miniszterelnöki tanácsadó, miután kiderült, neve szerepel az Epstein-aktákban. Robert Fico miniszterelnök elfogadta tanácsadója lemondását. (BBC, Guardian, MTI)