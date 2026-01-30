3 millió oldalnyi Epstein-aktát hozott nyilvánosságra az amerikai igazságügy-minisztérium

Az Egyesült Államok igazságügy-minisztériuma több mint 3 millió oldalnyi nyomozati iratot hozott nyilvánosságra Jeffrey Epstein szexuális ragadozó ügyéhez kapcsolódóan. Mindez hat héttel azután történt, hogy lejárt a nyilvánosságra hozatal törvényben megszabott határideje. Donald Trump elnök november 19-én vonakodva ugyan, de aláírta az Epstein-akták átláthatóságáról szóló törvényt (Epstein Files Transparency Act), ami egyértelműen megszabta: az igazságügyi minisztériumnak 2025. december 19-ig – néhány szűk kivételtől eltekintve – nyilvánosságra kellett volna hoznia minden iratot. A tárca ennek ellenére mostanáig húzta az időt.

A BBC szerint a pénteken nyilvánosságra hozott csomag több mint 2 ezer videót és mintegy 180 ezer fotót is tartalmaz.

Todd Blanche
Fotó: ALEX WROBLEWSKI/AFP

Todd Blanche szövetségi főügyészhelyettes azt mondta, több mint 500 ügyvéd és más szakember dolgozott az elmúlt hetekben azon, hogy az anyagok nyilvánosságra kerülhessenek. A főügyészhelyettes elmondta, az aktákból kiszűrték az áldozatok azonosítására alkalmas adatokat, az orvosi dokumentumokat, a gyermekek szexuális zaklatását ábrázoló anyagokat, illetve mindent, ami veszélyeztethetné a folyamatban lévő nyomozást. Ghislaine Maxwell, Epstein segítője kivételével minden nő arcát kitakarták, de a férfiakét nem.

Blanche közölte, nincsenek „szupertitkos” Epstein-dokumentumok, amelyeket a minisztérium visszatartana. (via BBC)

külföld Epstein-ügy epstein-akták Todd Blanche amerikai igazságügyi minisztérium
