3 millió oldalnyi Epstein-aktát hozott nyilvánosságra az amerikai igazságügy-minisztérium

Az Egyesült Államok igazságügy-minisztériuma több mint 3 millió oldalnyi nyomozati iratot hozott nyilvánosságra Jeffrey Epstein szexuális ragadozó ügyéhez kapcsolódóan. Mindez hat héttel azután történt, hogy lejárt a nyilvánosságra hozatal törvényben megszabott határideje. Donald Trump elnök november 19-én vonakodva ugyan, de aláírta az Epstein-akták átláthatóságáról szóló törvényt (Epstein Files Transparency Act), ami egyértelműen megszabta: az igazságügyi minisztériumnak 2025. december 19-ig – néhány szűk kivételtől eltekintve – nyilvánosságra kellett volna hoznia minden iratot. A tárca ennek ellenére mostanáig húzta az időt.
A BBC szerint a pénteken nyilvánosságra hozott csomag több mint 2 ezer videót és mintegy 180 ezer fotót is tartalmaz.
Todd Blanche szövetségi főügyészhelyettes azt mondta, több mint 500 ügyvéd és más szakember dolgozott az elmúlt hetekben azon, hogy az anyagok nyilvánosságra kerülhessenek. A főügyészhelyettes elmondta, az aktákból kiszűrték az áldozatok azonosítására alkalmas adatokat, az orvosi dokumentumokat, a gyermekek szexuális zaklatását ábrázoló anyagokat, illetve mindent, ami veszélyeztethetné a folyamatban lévő nyomozást. Ghislaine Maxwell, Epstein segítője kivételével minden nő arcát kitakarták, de a férfiakét nem.
Blanche közölte, nincsenek „szupertitkos” Epstein-dokumentumok, amelyeket a minisztérium visszatartana. (via BBC)
Hiába írta elő a kongresszus az Epstein-ügy teljes feltárását, az amerikai igazságügyi minisztérium nem siet sehova. Az áldozatok közben egyre hangosabban tiltakoznak.