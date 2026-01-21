Hiába a törvényi kötelezettség, egy hónappal a határidő lejárta után sem nyilvános az Epstein-iratok 99 százaléka

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Amikor idén január 5-én Manhattanben szövetségi bíróság elé állították az elrabolt Nicolás Madurót, az ügyészekre komoly feladat várt – ám ez nem a venezuelai elnök ellen felhozott narkoterrorizmus vádjához kapcsolódott. A New York Times ügyet ismerő forrásai szerint az ügyészeket arra utasították, hogy az igazságügyi minisztérium (Department of Justice – DOJ) Jeffrey Epstein elítélt szexuális ragadozóhoz köthető iratait vizsgálják át.

Tavaly ősszel úgy tűnhetett, a nyilvánosság végre valódi válaszokat kaphat az ügyben, kiderülhetnek a Jeffrey Epstein által elkövetett szexuális bűncselekmények, és az áldozatok végre megkaphatják az elszámoltatást, amire régóta várnak. November 19-én Donald Trump elnök vonakodva ugyan, de aláírta az Epstein-iratok átláthatóságáról szóló törvényt (Epstein Files Transparency Act), ami elég egyértelmű volt: az igazságügyi minisztériumnak 2025. december 19-ig – néhány szűk kivételtől eltekintve – nyilvánosságra kellett volna hoznia minden nyomozati iratot.

Egy már korábban nyilvánosságra hozott fotó Trumpról és Epsteinről Fotó: HANDOUT/AFP

A megszabott határidő lejárta után egy hónappal azonban a DOJ továbbra sem tett eleget a kötelezettségének. A jogászok egy január 5-én benyújtott manhattani bírósági beadványban közölték, a törvény előírásainak megfelelően mintegy 12 285 dokumentumot tettek közzé a minisztérium honlapján, ami körülbelül 125 575 oldalnak felel meg. Ugyanebben az iratban azt is jelezték, hogy a minisztérium munkatársai „több mint kétmillió, a törvény szempontjából potenciálisan releváns dokumentumot” azonosítottak, amik jelenleg „különböző felülvizsgálati fázisokban” vannak. A Guardian becslése szerint tehát az iratok kevesebb mint 1 százalékát hozták eddig nyilvánosságra.

A késlekedés továbbra is komoly kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, hogy a hatóságok mikor – vagy egyáltalán: valaha – közzéteszik-e az elítélt bűnözőre vonatkozó nyomozati dokumentumokat.

Az áldozatok továbbra is elégedetlenek