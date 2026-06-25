Czunyiné Bertalan Juditnak máig volt két kormányzati megbizatása

Bár megtörtént a kormányváltás, még mindig az egykori közoktatásért felelős államtitkár, Czunyiné Bertalan Judit volt a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program monitoring bizottságának, illetve a Terület és Településfejlesztési Operatív Program Plusz monitoring bizottságának az elnöke.

A szerda este közzé tett Magyar Közlönyből kiderül, Magyar Péter azonnali hatállyal felmentette mindkét tisztségéből a fideszes politikust. Helyére mindkét testületben Szabó Mátyást, a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium vidék- és területfejlesztési államtitkárát jelölte ki. Czunyinét, aki akkor a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium területfejlesztésért felelős államtitkára volt, Orbán Viktor nevezte ki a monitoring bizottságok élére tavaly.

Czunyiné Bertalan Judit a 2026-os Orbán-évértékelőn. Fotó: Németh Dániel/444

Múlt hónapban pedig Orbán Viktor, a Fidesz elnöke Czunyiné Bertalan Juditot bízta meg azzal, hogy országos vezetőként szervezze meg és irányítsa az úgy nevezett Védvonal tevékenységét. Hogy az micsoda, arról Kocsos máté azt mondta, a választás óta bántják a fideszeseket, ezért aktivizálják magukat, és alapítanak egy Védvonal nevű valamit. Felveszik a harcot, és „védelmet kapnak azok, akik bármilyen atrocitást elszenvedtek a politikai véleményük miatt, és akik bármi módon áldozatai lettek a tiszás erőszakhullámnak”. Minden esetet dokumentálnak, minden szükséges feljelentést megtesznek, jogsegélyt nyújtanak, az igazságszolgáltatás mellett széles körben a nyilvánosságot is felhasználják.