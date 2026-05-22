Kocsis Máté szerint gyilkos terror árad, véres erőszakkal üldözik a Fidesz valamennyi szavazóját a választás óta, ezért megalapítják a Védvonalat

Kocsis Máté Fotó: Németh Dániel/444

Kocsis Máté arról posztolt a Facebookon, hogy a választás óta bántják a fideszeseket, ezért aktivizálják magukat, és alapítanak egy Védvonal nevű izét.

Felveszik a harcot, és „védelmet kapnak azok, akik bármilyen atrocitást elszenvedtek a politikai véleményük miatt, és akik bármi módon áldozatai lettek a tiszás erőszakhullámnak”. Minden esetet dokumentálnak, minden szükséges feljelentést megtesznak, jogsegélyt nyújtanak, az igazságszolgáltatás mellett széles körben a nyilvánosságot is felhasználják.

„Annyi ügyvéd, annyi újságíró, annyi közéleti ember, amennyi csak kell. Ha szükséges, utcára is megyünk az embereink védelmében”

– írja az egykori frakcióvezető, aki a Szőlő utcai botrány idején arról beszélt, „a magyar politikában eddig soha nem látott megtorlásnak kell következnie”.

Kocsis szerint sokan vették észre, hogy „a Fidesz támogatóival szembeni, kis súlyú ügyek eljárásaiban mindig nagy az állami lelkesedés, de Matolcsy Ádámékról már valahogy nem esik szó, az valamiért csak a kampányban volt fontos” (Matolcsy Ádám Matolcsy György fia, őt Orbán Viktor nevezte ki előbb miniszternek, aztán jegybankelnöknek, utóbbi minőségében becslések szerint százmilliárdokat játszott át rokonoknak, barátoknak).

Kocsis azt ígéri, minden túlkapást, erőszakot, megfélemlítést jogi útra visznek, és nyilvánosságra hoznak. „Sokan leszünk, akik innentől kezdve kizárólag ennek a rendszernek a felépítésén dolgozunk majd, mától nekem is ez a feladatom, erre kaptam megbízást az elnökségtől” – írja. „A Védvonal csak az első, de elengedhetetlen lépcsőfoka lesz annak, hogy szembe forduljunk az áradó gyűlölettel.”

Egészen durva dolgokról ír, szerinte valakik „iróniába bújtatták a gyilkos gondolatot is, miszerint »elő a fegyverekkel, és lőjjétek fejbe a fideszeseket«, aki pedig netán életben maradna, azokat »hetedíziglen kell kisemmizni«”.

Azt állítja, hogy már a választások éjszakáján véresre verték a munkatársát a villamoson, mert “nem örült eléggé” a Tisza győzelmének.

„A békés falvakban zaklatják a támogatóinkat, felírják a kapujukra, hogy hagyják el az otthonukat, vagy matricákkal jelölik meg a »bűnös« házakat”

– írja.

A posztját azzal zárja, elégtételt vesznek mindenkiért, meg fogják védeni a polgári oldal méltóságát, és véget vetnek „a liberális terrornak”. „Ne féljetek, hamarosan érkezünk!”

A posztját Orbán Viktor egykori miniszterelnök is megosztotta, ezzel a szöveggel: „Árad a gyűlölet és az erőszak. Ezért megalakítjuk a Védvonalat. Számíthattok ránk! Hamarosan jövünk a részletekkel”.

Ahogy ebben a cikkben írtuk, az elmúlt hetekben az Orbán-hívek igencsak bajban voltak, hogy merre van arccal előre.

Nem is csak a választási vereség miatt, hanem mert az agresszivitásra, erőre, tekintélyre épített kormányzás és az ehhez idomuló kampány (vége van, Kicsi!) után a Vezér egyik pillanatról a másikra eltűnt, és valahonnan a távolból keménykedve ad zavaros interjúkat arról, hogy az eddig istenített médiára nem érdemes figyelni, inkább náci hangulatú lapot kell olvasni, és hogy legyünk tigrisek, ne nyulak. Aztán visszahúzódik a Lendvay utcai üregbe, ahová kék villogóval védve jár be otthonról.

Az egyetlen fideszes, aki nem szart be, Havasi Bertalan viszont valami olyasmiről beszélt ebben az interjúban, mint ez a Védvonal, amit most Kocsis bejelentett.