Havasi Bertalan: A kommunikációs térben agyonvernek minket minden nap, mert nem csinálunk semmit

Interjút adott a Patriótának az egyetlen fideszes, aki nem szart be. Havasi Bertalan beszélt Magyar Péterről, a fideszesek egzisztenciális problémáiról és arról is, hogy Sulyok Tamás hogyan lehetett volna keményebb a miniszterelnökkel.

Orbán Viktor régi-új sajtófőnöke a Fidesz helyzetével kapcsolatban azt mondta, hogy a választók a legsúlyosabb fajta politikai ítéletet hozták meg és hajtották végre. Szerinte tudatosítaniuk kell magukban, hogy ellenzéki párt lettek, majd el is kell kezdeniük úgy viselkedni. Orbántól Viktortól azt tanulta, hogy „ha erőszakolnak, akkor legalább kiabálni kell, hogy legalább nekik is fájjon”. Szerinte előbb-utóbb minden fideszes megérti majd, hogy az ellenzéki munka teljesen más, mint „egy leroskadt kormánypárt vegetálása”. Utána valószínűleg fel is pörögnek majd. De mivel ez még nem történt meg, az a furcsa helyzet állt elő, hogy a témáról neki, „szabadúszó értelmiségiként” kell beszélnie. És nem mondjuk a Fidesz-frakció bejelentett szóvivői teszik meg helyette.

Havasi szerint a Fidesznek ahhoz a „színvonalas ellenzéki munkához” kell visszatérnie, amit 2006 és 2010 között végeztek. Orbán Viktorról azt mondta, hogy a volt miniszterelnök jó állapotban van, minden nap bejár a Lendvay utcába, és teszi a dolgát.

Beszélt a politikai közbeszédet teljesen leuraló Tiszáról is. Azt mondta, hogy a Fidesznek és a még hivatalban lévő, május 31-ig távozásra felszólított állami vezetőknek is sokkal több lehetősége lenne a cselekvésre. „A kommunikációs térben agyonvernek minket minden nap, mert nem csinálunk semmit.” Példaként említette, hogy Sulyok Tamás kivitethette volna egy tisztiszolgával a miniszteri kinevezéseket a Sándor-palota elé, így tiltakozva Magyar Péter hozzáállásával szemben.

Szerinte ugyanakkor nem meglepő a kialakult helyzet, mert nagyon sok embernek egzisztenciális problémát okozott a választási vereség, így érthető, hogy nem a Fidesz megújításán gondolkoznak, hanem azon, hogyan fizetik majd ki a számláikat. Neki könnyű dolga van, mert már van állása Orbánnál. „De mi lesz a médiahátországunkkal? Mi lesz veletek, Máté?” – tette fel a kérdést Gerhardt Máté műsorvezetőnek.

Magyar Péterrel kapcsolatban azt mondta, örülne, ha sikeres lenne, és jól kormányozna, de szerinte a miniszterelnök nem kormányoz, hanem csak a cirkuszt csinálja. Például a kormánytisztviselőkkel sem foglalkozik, ennek az eredményét is megfigyelte, amikor papírmunka miatt bement a volt munkahelyére, és azt látta, hogy rossz állapotban vannak a volt kollégái. Állítása szerint volt olyan minisztériumi dolgozó, aki sírva borult a nyakába.