„Ételmérgezést kapott mindenki?” – nekimentek a dél-koreai szövetségi kapitánynak a Dél-Afrika elleni vereség után

Hong Mjungbo, Dél-Korea szövetségi kapitánya kemény kritikákat kapott, miután csapata csütörtökön az A csoport zárófordulójában 1–0-ra kikapott Dél-Afrikától. A vereséggel Dél-Korea nehéz helyzetbe került: matematikailag még van esélye bekerülni a legjobb 8 csoportharmadik közé, de a sorsa már a többi eredményen múlik.

A koreai média feszült hangulatban érkezett a mérkőzés utáni sajtótájékoztatóra, az újságírók gyorsan kérdőre is vonták Hongot.

„A csapat ételmérgezést kapott? Különben nehéz magyarázatot találni a mutatott teljesítményre”

– kérdezte gúnyosan az egyik riporter.

Fotó: ULISES RUIZ/AFP

A kapitány higgadtan reagált a kritikákra, és tagadta, hogy bármilyen külső tényező állt volna a gyenge teljesítmény mögött. „A mérkőzés képe nem volt jó, de a csapaton belül egyáltalán nem volt ilyen probléma. Nem szeretném ilyen dolgokra fogni a történteket” – mondta. A kapitány ugyanakkor nem próbálta szépíteni a látottakat:

„Igaz, hogy ez volt a legrosszabb teljesítményünk a három világbajnoki mérkőzés közül”

– tette hozzá.

Különösen nagy visszhangot váltott ki, hogy a csapat legnagyobb sztárja, Szon Hungmin csak a második félidőben lépett pályára. Hong azt mondta, taktikai döntésről volt szó, úgy vélték, Szon akkor lehet veszélyesebb, amikor az ellenfél már fáradni kezd, és több terület nyílik.

Hong a vereség egyik fő okaként a középpályán elkövetett hibákat jelölte meg. Szerinte a dél-koreai játékosok túl sok labdát veszítettek a pálya középső harmadában, ami megtörte a csapat ritmusát és önbizalmát. „Jól felkészültünk, de az előző mérkőzéseinkhez képest túl sok hibát követtünk el a középpályán. Emiatt a játékosaim elveszítették az önbizalmukat” – fogalmazott. Hozzátette:

„A mai produkció egyszerűen nem volt elég jó.”

Hong hazájában sem élvez elsöprő támogatást, különösen azért, mert a válogatott az elmúlt években nehezen tudott eredményeket elérni az erősebb ellenfelekkel szemben. Az újságíróknak nem ez az első gúnyos megjegyzése a csapatra, a világbajnokság előtt Szon katonai szolgálatát bírálták. Ezért a dél-koreai játékosok a világbajnokság alatt bojkottálták a sajtókötelezettségeket. (Reuters, Korea Times)