Már legalább 164 halottja van a vezeuelai földrengéseknek

Delcy Rodríguez ügyvezető venezuelai elnök televíziós beszédében azt mondta, hogy legalább 164 ember meghalt, 971 pedig megsérült a szerdai venezuelai földrengésekben. Ezek a számok sokkal nagyobbak, mint amiket korábban kommunikált az ügyvezető elnök. A hatóságok szerint az áldozatok száma még tovább nőhet.

Rodríguez arról beszélt, hogy mentőcsapatokat irányítottak át az ország más területeiről a földrengések által leginkább sújtott, Caracastól északra található La Guaira régióba. Azt mondta, a régióban több tucat épület omlott össze, a hatóságok nagy erőkkel dolgoznak, hogy minél több embert meg tudjanak menteni.

Rodríguez azt mondta, hogy a két földrengést 30 utórengés követte. Emellett arról is tájékoztatta a tévénézőket, hogy a Nemzetközi Valutaalap (IMF) 200 millió dolláros alapot hozott létre a sérült infrastruktúra és az épületek újjáépítésének támogatására. Időközben a Nemzetközi Vöröskereszt és az ENSZ is segítséget ajánlott a venezuelai hatóságoknak.

Fotó: JUAN BARRETO/AFP

Marco Rubio amerikai külügyminiszter megígérte, hogy az Egyesült Államok „nagy, gyors és hatékony” segítséget nyújt Venezuelának. De Irán is felajánlotta a segítségét.

Szerdán kevesebb mint egy perc különbséggel két nagy erejű (Richter-skála szerint 7,2 és 7,5) földrengés rázta meg Venezuela északnyugati részét. A fővárosban, Caracasban is épületek omlottak össze. A venezuelai ügyvezető kormány rendkívüli állapotot hirdetett. (Guardian, BBC)