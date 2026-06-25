Németh Zsolt: Magyar Péter minősíthetetlen hangnemben sértegeti a politikai ellenfeleit, ezért nem hívjuk Tusványosra

Tusványos egyik fő szervezője, a fideszes Németh Zsolt Facebook-oldalán indokolta meg, miért is nem hívják meg Magyar Péter miniszterelnököt idén Tusványosra. Bejegyzésében két fő szempontot említett meg. Az egyik, hogy a szervezőknek „úri joga”, hogy kit hívnak meg, és kit nem. A másik pedig az, hogy:

„Magyar Péter folyamatosan minősíthetetlen hangnemben sértegeti politikai ellenfeleit, partnereit, beleértve a külhoni magyar vezetőket.”

Hozzátette: „Tusványos a demokrácia és a párbeszéd kultúrájának rendezvénye”.

Fotó: Németh Dániel/444

Magyar Péter pár nappal ezelőtt napirend előtt említette Tusványost a parlamentben.

„És önök mégis gyávák meghívni erre a magyar miniszterelnököt. Miért van az, hogy a bujkáló Orbán Viktor ott lesz?”

– kérdezte Magyar, aki azt mondta, tavaly sem merték meghívni.

Németh Zsolt még múlt héten jelentette be, hogy idén is megtartják Tusványost, ahol szokás szerint Orbán Viktor is elmondja szokásos beszédét, és mivel az idei rendezvényt párbeszédközpontúbbá szeretnék tenni, „a mostani kormányzati garnitúrát” is meghívják. Annak már akkor sem adott sok esélyt, hogy Magyar Péter ott lesz, a lehetséges meghívottak között említette viszont Tarr Zoltán nemzetpolitikáért felelős minisztert, Heidl György államtitkárt és Kollai István nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkárt. Németh szerint ők egyelőre nem mondtak nemet a meghívásra, de végleges választ nem adtak.