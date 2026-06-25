Reagált a Semmelweis Egyetem a szerdai rendőri akcióra

„2026. június 24-én, 14:00 órakor rendőrségi intézkedésre került sor a Semmelweis Egyetem Belgyógyászati és Hematológiai Klinikáján. Az érintett klinika vezetőjének tájékoztatása szerint a rendőrségi intézkedés egy klinikai vizsgálattal összefüggésben indult nyomozáshoz kapcsolódik. A Semmelweis Egyetem teljeskörűen együttműködik a nyomozó hatóságokkal. A folyamatban lévő eljárásra tekintettel az Egyetemnek jelenleg nem áll módjában további tájékoztatást adni.”

Ezt a közleményt adta ki a Semmelweis Egyetem csütörtökön reggel, miután szerdán több egységgel vonult ki a Készenléti Rendőrség az Üllői út 26. szám alatti központi épülethez.

Az Országos Rendőr-főkapitányság a Portfolio megkeresésére azt közölte, hogy a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodájának Vagyon-visszaszerzési Hivatala hajtott végre helyszíni nyomozati cselekményeket az egyetemen egy folyamatban lévő büntetőeljárás részeként. A rendőrség további részleteket a nyomozás érdekére hivatkozva nem közölt.

A rendőri akció azért keltett figyelmet, mert néhány órával korábban Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a Facebookon azt írta: „A Tisztítótűz művelet az egészségügyben is folyamatos lesz. Ez nem kampány, hanem világos kormányzati elv: a tisztességes egészségügyi dolgozókat megvédjük, a visszaéléseket pedig feltárjuk és felszámoljuk.”

A miniszter bejegyzése és a rendőrségi akció között egyelőre nincs hivatalosan megerősített kapcsolat. A Portfolio hangsúlyozta, az ügyben nem a hálapénzes ügyek felderítésére szakosodott Nemzeti Védelmi Szolgálat jár el, hanem a Nemzeti Nyomozó Iroda Vagyon-visszaszerzési Hivatala. Ez az egység jellemzően olyan büntetőeljárásokban vesz részt, ahol a hatóságok bűncselekményből származó vagyonnal, pénzügyi tranzakciókkal vagy lefoglalható eszközökkel kapcsolatos nyomokat keresnek.