Sztárjkolnak a kisebb benzinkutak, nem nyitnak ki pénteken

A magyar családi tulajdonban lévő benzinkutak pénteken egynapos bezárással tiltakoznak, mert a védett üzemanyagár miatt a veszteségeik elviselhetetlen mértékűre duzzadtak, és a Fidesz-kormány által meghirdetett kárenyhítő támogatást sem kapták meg, közölte a Független Benzinkutak Szövetsége.

Az ellen is tiltakoznak, hogy „bárki egyszemélyes, korlátlan felhatalmazást kapjon arra, hogy bármikor új hatósági árat vezessen be”, ismeretlen okból, ismeretlen mértékben és ismeretlen tartalommal.

Illusztráció: Frank Hoermann/Sven Simon/dpa via AFP

A Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter által benyújtott, védett árak kivezetését célzó törvényjavaslatban ugyanis az is szerepel, hogy bármikor visszavezethetnék azt. A HVG szerint az előterjesztés a hatósági ár kivezetése mellett (az üzemanyagpiac változékonyságára hivatkozva) lehetőséget adna a későbbiekben a kereskedelempolitikáért felelős miniszternek, hogy rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Erre a piaci viszonyok állami beavatkozást igénylő, aránytalan megváltozása esetén lenne lehetősége a miniszternek, a fogyasztók érdekeinek védelmére figyelemmel.

A Független Benzinkutak Szövetsége ez ellen is tiltakozik. Szerintük a Tisza legújabb törvényjavaslata minden kontroll nélkül, azonnal újra bevezethetővé kívánja tenni ezt „a mérhetetlenül káros” rendszert, nem törődve az alapvető jogbiztonsággal sem, egy ember szubjektív döntésére akarják bízni több ezer magyar család megélhetését. „Ez nem demokrácia, ez nem Európa, ez nem jogállam, ez FIDESZ 2.0! Nem erre adtunk felhatalmazást!” – áll az FBSZ közleményében. (via Telex)