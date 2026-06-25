Vegyi anyag szivárgott ki a CATL debreceni gyárában

”A CATL Debrecen négyes gyártósora mellett június 25-én, csütörtökön 10:30 órakor, körülbelül 1 liter dietil-karbonát szivárgott ki egy tárolóból lefejtés közben. Az incidenst a cég szakemberei a vállalat Vészhelyzeti Cselekvési Terve alapján 5 percen belül elhárították, személyi sérülés nem történt” – írja közleményében a cég.

A CATL debreceni gyára Fotó: Kristóf Balázs/444

A szivárgás észlelését követően a helyszínen dolgozó munkatársak azonnal értesítették a gyár vészhelyzeti egységét és tűzoltóságát, a helyiségből pedig kiküldték az ott tartózkodó személyeket. A szakemberek tűzoltóhomokkal és abszorbens anyagokkal itatták fel a kiszivárgott folyadékot, majd azt a veszélyes hulladéktárolóba szállították és átszellőztették az érintett helységet.

A dietil-karbonát egy színtelen, jellegzetes szagú gyúlékony folyadék, az akkumulátorgyártásban elterjedt szerves oldószer, kulcsfontosságú komponens a lítium-ion akkumulátorok elektrolit oldatában, amelynek belélegzése súlyos légúti és szemirritációt, valamint erős szédülést okozhat, így a gyors evakuálás indokolt volt.

Az esemény okainak feltárása érdekében a cég belső vizsgálatot indított.