41,9 fok – ennyi az abszolút magyar hőségrekord 2007 óta, de bőven benne van a pakliban, hogy hétfőtől már több lesz

A hőhullámnak még mindig csak az elején vagyunk, napról napra nagyobb lesz a forróság – írja előrejelzésében az Időkép, melyből kiderül: a mindenkori hőmérsékleti rekord is megdőlhet Magyarországon.

Az Európa nagy része felett uralkodó hőkupola ugyanis egyre inkább megközelíti hazánkat, hatása mind jobban fog érvényesülni a hétvégén és hétfőn is.

„A fokozódó forróságban olyan hőmérsékleti értékeket is mérhetünk, melyekre a hivatalos mérések kezdete óta ritkán volt példa, de arra is van esély, hogy akár a magyarországi abszolút hőmérsékleti rekord is megdől” – írják. Hazánkban az abszolút hőmérsékleti rekordot 2007. július 20-án regisztrálták, akkor Kiskunhalason 41,9°C-ig melegedett a levegő.

Jelen állás szerint

pénteken 33–38

szombaton 34–40

vasárnap 36–41

hétfőn 37–42

fok közé emelkedhet a csúcshőmérséklet. A rekordgyanús +42 az Alföldön lesz esedékes.

A jó hír: hétfő délután hidegfront közelítheti meg az országot északnyugat felől, emiatt a Dunántúl északnyugati, nyugati és északi tájain már mérséklődhet a forróság, de még így is 33–35 fok lesz délután.