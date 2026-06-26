A rendőrség nem tudja megerősíteni Vitályos Eszter állítását, hogy rálőttek volna egy fideszes aktivistára

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A rendőrség alaposan kivizsgálta az esetet, de nem találtak arra utaló bizonyítékot, hogy a választási kampány idején Szentendrén rálőttek volna egy fideszes aktivistára, derült ki a városi képviselő-testület ülésén, ahol a helyi rendőrkapitányság vezetője tartott beszámolót a Telex cikke szerint.

Fotó: Vitályos Eszter/Facebook

A rendőrség az aktivista feljelentése után tanúkén ki is hallgatta a fideszest, aki ekkor már azt mondta: sem az őt fenyegető férfit, sem a fegyvernek vélt tárgyat nem látta, csak egy durranásszerű hangot hallott. A rendőrök a társasház két lakását is átvizsgálták, de nem találtak fegyvert vagy annak látszó tárgyat.

A nyomozást később átvette a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság, amely végül lezárta a nyomozás, mert a rendelkezésre álló adatok, illetve bizonyítási eszközök alapján nem volt megállapítható, hogy az adott időpontban és helyszínen bűncselekmény történt.

Mint arról a 444 is beszámolt, Vitályos Eszter akkori kormányszóvivő, a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy Magyar Péter és Tisza gyűlöletkampánya oda vezetett, hogy fegyverrel rálőttek az egyik fideszes aktivistára. A posztban mellékelt videón a képviselő telefonon beszél az aktivistával, aki a következőket mondja: „Csengettem. (...) Mondtam, hogy Dr. Vitályos Eszternek gyűjtünk aláírást. Ezután azt mondta, várjak egy pillanatot. Aztán kihajolt az ablakon egy gázriasztó pisztollyal, rámlőtt, én pedig elszaladtam.”

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A férfi azt állítja, lakásoknál kampányolt, becsengetett egy házba, majd az ablakból rálőttek.

Bódog Bálint
POLITIKA