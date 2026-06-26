Berg Judit, a Ruminik írója lesz az irodalomért és közművelődésért felelős helyettes államtitkár

„A helyettes államtitkári pozíciókra olyan embereket kerestünk, akik a saját területükön már bizonyítottak, és akik szavának súlya van. Nagy megtiszteltetés és öröm számomra, hogy elfogadta a felkérést, így a jövőben Berg Judit látja el az irodalomért és közművelődésért felelős helyettes államtitkári feladatokat” – jelentette be Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár a Facebookon.

Nagy szerint Berg a kortárs magyar gyerekirodalom egyik legmeghatározóbb alkotója, látja és érti a magyar könyvpiac, a kiadók és a kortárs szerzők mindennapi helyzetét. Az elmúlt két évtizedben olyan komplex kulturális projekteket menedzselt, amelyek komoly szervezői és stratégiai látásmódot igényelnek.

Berg Judit 2011-ben József Attila-díjat kapott, 2020-ban Az őrzők című könyve az Év Gyermekkönyve lett, 2024-ben pedig Prima-díjat kapott.