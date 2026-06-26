Egy kisrepülő csapódott Peking legmagasabb felhőkarcolójába

Egy kisrepülőgép péntek délután a kínai főváros legmagasabb épületének ütközött, írja a CNN. A közösségi médiában közzétett felvételeken látható a 109 emeletes CITIC Towerből, más néven China Zunból hulló törmelék, valamint a repülőgép farokrésze.

A small plane crashes into a 109-story skyscraper in Beijing, sending debris down the building's side.



Local reports say the pilot Liu Junhua was conducting a solo flight in the local airspace, took off from Shifosi Airport at 17:30, and at 17:40 prepared to return for landing.… pic.twitter.com/drmOgMvQ9E — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) June 26, 2026

A kisgép egy belföldön gyártott könnyű sportrepülőgép lehetett, egy Sunward SA 60L Aurora, amely egy helyi társaság tulajdonában van. A Flightradar24 adatai szerint a gép jelentősen eltért eredeti útvonalától.

Május 1. óta a kínai főváros gyakorlatilag drónmentes az új, átfogó szabályok értelmében. A lakosok a városon belül nem vásárolhatnak, bérelhetnek vagy reptethetnek drónokat kormányzati jóváhagyás nélkül.