Egyházszakadás a jövő héten: a modern katolikus egyházat elutasító papok püspököket szentelnének a pápa engedélye nélkül

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Viharos napjai lehetnek jövő héten a katolikus egyháznak, miután egy évtizedek óta létező nemzetközi papi társaság, a Szent X. Piusz Papi Testvériség (FSSPX) négy püspököt tervez felszentelni pápai engedély nélkül, ezzel nyílt kihívást intézve Leó pápa és a Vatikán autoritásával szemben.

Így ez lehet Leó pápaságának első komolyabb belső krízise, amit valahogy kezelnie kéne: a Szentszék és az FSSPX viszonya a testvériség alapítása óta feszült volt, Ferenc pápa idején pedig még tovább romlott, és számos jel arra utal, hogy a Magyarországon is jelenlévő közösség célja jelenleg a konfrontáció, nem pedig a helyzet rendezése. Leónak pedig úgy kéne határozottan fellépni a nyíltan szabályszegő testvériséggel szemben, hogy közben ne háborítsa fel azokat a konzervatív köröket, melyek ugyan nem mennek el addig, mint az FSSPX, de alapvetően szimpatizálnak a tradicionalista iránnyal.

A Szent X. Piusz Papi Testvériség papjai 2013-ban a svájci Econe-ban, ahol a testvériség székhelye van Fotó: FABRICE COFFRINI/AFP

A konfrontációs célra utaló jel, hogy annak ellenére, hogy tudható, az engedély nélküli püspökszentelés szentszéki szankciókat és kizárást von majd maga után, az FSSPX mindezt jelentős felhajtás közepette, négynaposra tervezett, élőben közvetített eseménysorozaton tervezi megtenni Svájcban. Ott, ahol maga a társaság is létrejött 1970-ben, hogy tiltakozzanak a hatvanas években lezajló második vatikáni zsinat döntései ellen.