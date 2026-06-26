Internet, térkép és helyismeret nélkül indult el kirándulni a visegrádi erdőbe egy külföldi turista, ki lehet találni, mi lett a vége

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Felkészületlenül indult túrázni a Visegrádi-hegységbe egy külföldi nő, akit végül konferenciahívás segítségével, másfél órás keresés után találtak meg – írta Facebookon a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat.

A mentéshez a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központja kért segítséget. A turista a visegrádi Salamon-toronytól indult egy körtúrára, de rosszul tervezte meg a napját. A telefonján nem volt internet, papírtérképet pedig nem vitt magával. A helyzetet nehezítette, hogy a külföldi állampolgár egyedül tartózkodott Magyarországon, és senkinek sem mondta el, merre tervez túrázni az erdőben.

A mentést végül telefonos koordinációval sikerült megoldani. A rendőrség Tevékenység-irányítási Központjának egyik angolul jól beszélő munkatársa az egyik vonalon folyamatosan tartotta a kapcsolatot az eltévedt nővel, miközben a másikon a mentésben részt vevőkkel egyeztetett.

A konferenciabeszélgetésbe bekapcsolták a helyszínre tartó quad rádióját, valamint olyan kollégákat is, akik rendszeresen futnak és túráznak a Visegrádi-hegység érintett részén, ezért helyismeretükkel segíteni tudtak a turista pozíciójának pontosításában.

A közel másfél órán át tartó egyeztetés és keresés után végül megtalálták az addigra teljesen kimerült nőt, akit Szentendrére szállítottak. Nem sérült meg, ezért orvosi ellátásra nem volt szüksége.

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