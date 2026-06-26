Késői góllal Ecuador legyőzte a biztos csoportelső németeket, és továbbjutott, Curacao tündérmeséje véget ért

Ecuador hátrányból fordítva 2–1-re legyőzte a már biztos csoportelső Németországot a világbajnokság E csoportjának záró fordulójában, és harmadik helyezettként biztosan bejutott a legjobb 32 közé. A csoport második helyén Elefántcsontpart végzett, a vb-újonc Curacao tündérmeséje pedig véget ért.

Ecuadornak csak a győzelem jelentett biztos továbbjutást, a Németország elleni mérkőzés mégis a lehető legrosszabbul indult számára: Leroy Sané már a második percben betalált. A dél-amerikaiak azonban nem roppantak meg, Nilson Angulo látványos lövésével hamar egyenlítettek, majd a hajrában Gonzalo Plata közelről megszerezte a győztes gólt. Ecuador a tornán korábban még egyszer sem talált be, a legfontosabb pillanatban mégis fordítani tudott a csoportelső ellen.

Fotó: MATTIA OZBOT/Getty Images via AFP

A vereség Németország számára nem járt komoly következményekkel, hiszen az első két fordulóban megszerzett hat pont így is elég volt a csoportelsőséghez. A teljesítmény ugyanakkor intő jel lehet a folytatás előtt: a korai vezetés után a németek nem tudták kézben tartani a mérkőzést, Ecuador pedig nagyobb energiával és veszélyesebben futballozott, és megérdemelten nyert.

Ecuador ECU 2 - 1 Németország GER Vége E csoport N. Angulo Ramírez 9 ' G. Plata Jiménez 77 ' L. Sané 2 ' P. Hincapié Reyna 43 ' A. Franco Palma 50 ' G. Plata Jiménez 89 ' A. Pavlović 44 '

Elefántcsontpart a másik mérkőzésen magabiztos, 2–0-s győzelemmel biztosította be a második helyet Curaçao ellen. A meccs hőse Nicolas Pépé volt, aki előbb Yan Diomandé labdaszerzése és előkészítése után talált be, majd a második félidőben Ibrahim Sangaré remek passzából eldöntötte a találkozót. Az afrikai válogatott története során először jutott be a világbajnokság kieséses szakaszába.

Curacao vereséggel búcsúzott, de első világbajnokságán így is voltak emlékezetes pillanatai: gólt szereztek Németország ellen, Eloy Room több nagy védést bemutatott, Ecuador ellen pedig bravúrosan megszerezték az első pontjukat. Elefántcsontpart ellen azonban már nem volt elég átütőerő a játékukban, így a csoport negyedik helyén zártak.