Kétszáz fölé nőtt a venezuelai földrengés áldozatainak száma

Már legalább 235 halálos áldozata van a venezuelai földrengésnek, a sérültek száma pedig meghaladja a 4300-at. Több helyen emberek rekedtek az összedőlt épületek romjai alatt, a mentőalakulatok folyamatosan keresik a túlélőket, versenyt futva az idővel – írja a BBC.

Szerdán kevesebb mint egy perc különbséggel két nagy erejű (Richter-skála szerint 7,2 és 7,5) földrengés rázta meg Venezuela északnyugati részét. A rengések sekélyen, 20,3, illetve 10 kilométeres mélységben történtek, ezért különösen nagy pusztítást okoztak. A földrengéseket Kolumbiában is érezni lehetett.

A legsúlyosabban a főváros Caracas és a közeli tengerparti La Guaira érintett. Jorge Rodríguez, a venezuelai nemzetgyűlés elnöke szerint mintegy 250 épület sérült vagy semmisült meg. A BBC által ellenőrzött felvételeken az látszik, hogy La Guairában egy tízemeletes hotel teljesen összeomlott.

Fotó: JUAN BARRETO/AFP

Chacaóban, Caracas nagyvárosi térségének egyik részén Gustavo Duque polgármester szerint egyetlen épületnél 11 ember halt meg, 23 embert viszont sikerült kimenteni.

„Megpróbálunk minél több embert élve kimenteni”

– mondta. Hozzátette, hogy a mentők azért takarítják el a törmeléket, hogy a szakemberek elérhessék azokat, „akik remélhetőleg még életben vannak”.

Delcy Rodríguez ügyvezető elnök szükségállapotot hirdetett, lezárták a repülőteret, több ország – köztük az Egyesült Államok, Mexikó, Salvador, Katar és a Dominikai Köztársaság – pedig segítséget ígért. Donald Trump amerikai elnök azt írta: „A két nagy földrengés, amely most sújtotta Venezuela nagyszerű népét, óriási erejű volt, és pusztító számú halálos áldozatot követelt.” Hozzátette, hogy az Egyesült Államok „készen áll, hajlandó és képes segíteni”, Marco Rubio külügyminiszter pedig azonnali kutató-mentő, egészségügyi és humanitárius segítséget ígért.