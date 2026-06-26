Magyar Péter: Magyarországon 70-75 százalék körüli az eurózóna-csatlakozás támogatottsága

Magyarországon kiemelkedően magas, 70-75 százalék körüli az eurózóna-csatlakozás támogatottsága – mondta a miniszterelnök a Kiriákosz Pierakákisszal, az euróövezet pénzügyminiszteri testülete, az Eurogroup elnökével folytatott egyeztetés után.

Magyar Péter hozzátette: a nem eurózóna tagállamok közül Magyarországon a legmagasabb a támogatottsága a csatlakozásnak. A miniszterelnök jelezte: ez nem volt mindig így, de „a magyar emberek az utóbbi években, az előző kormány alatt azt tapasztalták, hogy nem eurózónatagnak lenni egyet jelent az instabilitással, a kiszámíthatatlansággal, a gazdasági visszaeséssel, a magas inflációval, az elszegényedéssel, a külföldi befektetések elüldözésével és az alacsony munkabérekkel”.

Kiriákosz Pierakákisz, Magyar Péter, Kármán András

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

A kormány alapvető célja, hogy 2030 környékére Magyarország teljesítse a csatlakozás feltételeit, a maastrichti kritériumokat. Ez nem egyszerű Magyar Péter szerint, mert ma Magyarország egyik feltételnek sem felel meg, és amikor 22 évvel ezelőtt csatlakoztunk az Európai Unióhoz, közelebb voltunk sok tekintetben egy esetleges csatlakozáshoz, mint most.

Karmán András pénzügyminiszter ugyanott közölte: a kormány még ebben az évben benyújtja a felülvizsgált középtávú költségvetési pályát, amely az euró bevezetéséhez szükséges kritériumok teljesítéséhez vezető utat is fel fogja vázolni. (MTI)