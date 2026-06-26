Négyszeres Oscar-díjas rendező kedvence lett a Fehérlófia Franciaországban

Javában tart az Annecy Fesztivál, az animációs film világelső nemzetközi ünnepe és szakmai fóruma Franciaországban. A Gravitáció és a Roma című Oscar-díjas filmeket is jegyző Alfonso Cuarón Jankovics Marcell Fehérlófia című filmjét választotta, hogy bemutassa a fesztivál közönségének, írja közleményében a Nemzeti Filmalap.

Fotó: Nemzeti Filmalap

Ezen csütörtök este a mexikói rendező, a Gravitációt és a Roma című filmeket jegyző Alfonso Cuarón (Gravitáció, Roma) személyesen mutatta be Jankovics Marcell formabontó klasszikusát, az 1981-ben készült Fehérlófia című egész estés animáció felújított változatát. A kultfilmek közt jegyzett absztrakt, szimbolikus mesefilm felújítását a Nemzeti Filmintézet Filmarchívum és Filmlabor szakemberei készítették az amerikai Arbelos-szal közösen.



A bemutató különleges apropója, hogy az Annecy Fesztivállal párhuzamosan megnyitotta kapuit az Annecy-i Animációs Múzeum (La Cité internationale du cinéma d’animation). Ebből az alkalomból Rubovszky Éva, Jankovics Marcell özvegye egyedülálló felajánlást tett: az ikonikus, Oscar-jelölt Sisyphus című film hét eredeti rajzát a múzeum állandó gyűjteményének ajándékozza.



A fesztivál művészeti igazgatója, Marcel Jean bejelentette, hogy a világhírű magyar alkotó emlékére a fesztivál bevezeti a Jankovics Marcell-díjat, amellyel 2027-től a Perspectives szekció legjobb filmjét díjazzák.



Ráduly György, a Nemzeti Filmintézet Filmmegőrzési és technológiai divízió igazgatója elmondta, hogy a Jankovics Marcell Alapítvány az alkotó teljes hagyatékát az NFI Filmarchívum gyűjteményének ajánlotta fel. Az NFI Filmarchívum és az újonnan nyílt Annecy-i Animációs Múzeum hosszútávú múzeumpedagógia együttműködésen dolgozik az animációs filmkincs felhasználási lehetőségeiről a közoktatásban.