Szigorításra készül a kormány az állami fejlesztési banknál

Péntek délután felkerült a parlament honlapjára az MFB-törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (pdf). A Kapitány István gazdasági miniszter által jegyzett, de Ruff Bálint által beterjesztett tervezet emellett hatályon kívül helyez egy, a még Orbán-kormány által hozott, a fővárosi önkormányzat csődhelyzetével kapcsolatos 2025-ös törvényt is. Ez utóbbit „a fővárossal való együttműködés rendezése, a pozitív partneri együttműködés keretei megalkotása” érdekében tartotta fontosnak a kormányzat.

Az MFB-törvény módosításának célja az, hogy az állami fejlesztési bankot alkalmassá tegyék az uniós források minél hatékonyabb felhasználásának biztosítására. Ennek érdekében több ponton szigorítanák annak működését, így például törvényben rögzítenék, hogy a bank csakis átlátható szervezeteknek nyújthatna hitelt, kölcsönt, kezességet vagy garanciát, vagyis olyanoknak, amelyeknél a tényleges tulajdonosi háttér egyértelműen beazonosítható.

A törvényjavaslat azt is rögzíti, hogy „a kormánynak az MFB Zrt. javára vállalt készfizető kezességvállalásról szóló határozatai nyilvánosak”. Emellett azt is leszögezik, hogy a törvény elfogadása után egyedi kormányhatározattal készfizető kezességet abban az esetben vállalhat a bank, ha az adott ügylet nemzetgazdasági szempontból indokolt, és a fejlesztési, beruházási célok más módon nem érhetők el, írja a javaslat indokolásában az előterjesztő.

Egyértelművé teszi a tervezet egyik pontja, hogy azt az összeget, amivel az uniós helyreállítási alapból emelik meg az MFB tőkéjét, csakis az alapról szóló rendeletben szereplő célokra lehessen használni. A bankot az új szabályozás egyik passzusa kockázatkezelési-kockázatvállalási bizottság felállítására kötelezi.

További szigorítás, hogy a törvénnyel komoly összeférhetetlenségi szabályokat vezetnek be mind az igazgatóság, mind a felügyelőbizottság tagjaira. A tervezet kizárja például azt, hogy politikai vagy kormányzati szolgálati jogviszonyban állók töltsenek be igazgatósági vagy felügyelőbizottsági tisztséget. Azt is leszögezi, hogy az igazgatóság és az fb tagjai csak törvényben meghatározott, objektív okok alapján hívhatók vissza a tisztségükből.

A törvény a kihirdetését követő ötödik napon lép majd hatályba.