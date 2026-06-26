Szivárványos zászlók között játsszák az Irán–Egyiptom mérkőzést

Hiába tiltakozott az iráni és az egyiptomi futballszövetség is, a magyar idő szerint szombat hajnalban rendezendő találkozón szivárványos zászlók díszítik majd a seattle-i stadiont. Mint azt már korábban megírtuk, a helyi szervezők „Pride-mérkőzésnek” nevezték el a meccset, mivel egybeesik Seattle Pride-hétvégéjével, és a program része lesz. Mind Egyiptomban, mind Iránban súlyos büntetéseket szabnak ki az LMBTQ+ emberekre: Iránban a homoszexuális kapcsolat halálbüntetéssel sújtható, Egyiptomban pedig gyakran erkölcsi törvényekre hivatkozva üldözik őket.

Salah és társai csoportelsők is lehetnek akár Fotó: SOOBUM IM/Getty Images via AFP

Irán szövetségi kapitánya, Amir Ghalenoei azt mondta, hogy nem kíván olyan „dolgokról beszélni, amelyek nem léteznek”, és mindkét válogatott azt hangsúlyozza, hogy kizárólag a futballra koncentrál. A mérkőzés előtti sajtótájékoztatókon egyik szövetségi kapitány sem volt hajlandó a Pride-ról szóló kérdésekre válaszolni.

„Azért vagyunk itt, hogy futballozzunk, nem másért” – mondta Ghalenoei. „Ami pedig a vallásunk szerint tiltott dolgokat illeti, amelyek nem is léteznek, azokról nem akarunk beszélni. Mi csak a mérkőzésről, a futballról és a játék szépségéről beszélünk.”

A stadiontól nem messze a seattle-i szervezőbizottság illetékesei ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a Pride-mérkőzés időzítésével nem akartak provokálni. Elmondásuk szerint a Pride hétvége programját már jóval azelőtt megtervezték, hogy a sorsolás összehozta volna Egyiptomot és Iránt. Hozzátették: a kellemetlen érzésekre nem a visszahúzódás, hanem a kíváncsiság a megfelelő válasz. A városban drag-előadásokat és közös meccsnézéseket szerveznek, a stadionban pedig szivárványszínű zászlók – az LMBTQ+-büszkeség, a sokszínűség és a társadalmi befogadás jelképei – lobognak majd. (via BBC)