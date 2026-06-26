Szivárványos zászlók között játsszák az Irán–Egyiptom mérkőzést

Hiába tiltakozott az iráni és az egyiptomi futballszövetség is, a magyar idő szerint szombat hajnalban rendezendő találkozón szivárványos zászlók díszítik majd a seattle-i stadiont. Mint azt már korábban megírtuk, a helyi szervezők „Pride-mérkőzésnek” nevezték el a meccset, mivel egybeesik Seattle Pride-hétvégéjével, és a program része lesz. Mind Egyiptomban, mind Iránban súlyos büntetéseket szabnak ki az LMBTQ+ emberekre: Iránban a homoszexuális kapcsolat halálbüntetéssel sújtható, Egyiptomban pedig gyakran erkölcsi törvényekre hivatkozva üldözik őket.
Irán szövetségi kapitánya, Amir Ghalenoei azt mondta, hogy nem kíván olyan „dolgokról beszélni, amelyek nem léteznek”, és mindkét válogatott azt hangsúlyozza, hogy kizárólag a futballra koncentrál. A mérkőzés előtti sajtótájékoztatókon egyik szövetségi kapitány sem volt hajlandó a Pride-ról szóló kérdésekre válaszolni.
„Azért vagyunk itt, hogy futballozzunk, nem másért” – mondta Ghalenoei. „Ami pedig a vallásunk szerint tiltott dolgokat illeti, amelyek nem is léteznek, azokról nem akarunk beszélni. Mi csak a mérkőzésről, a futballról és a játék szépségéről beszélünk.”
A stadiontól nem messze a seattle-i szervezőbizottság illetékesei ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a Pride-mérkőzés időzítésével nem akartak provokálni. Elmondásuk szerint a Pride hétvége programját már jóval azelőtt megtervezték, hogy a sorsolás összehozta volna Egyiptomot és Iránt. Hozzátették: a kellemetlen érzésekre nem a visszahúzódás, hanem a kíváncsiság a megfelelő válasz. A városban drag-előadásokat és közös meccsnézéseket szerveznek, a stadionban pedig szivárványszínű zászlók – az LMBTQ+-büszkeség, a sokszínűség és a társadalmi befogadás jelképei – lobognak majd. (via BBC)
Egyiptom és Irán a FIFA beavatkozását kérik, mert a jövő évi világbajnokságon Seattle-ben rendezendő, egymás elleni mérkőzésük időpontjára az amerikai helyi szervezők LMBTQ+ Pride-ünnepséget terveznek.