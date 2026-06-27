A Pride előtt kétoldalú találkozót tartott Karácsony Gergely és Hadja Lahbib uniós biztos

A szombati Pride felvonulást megelőzően kétoldalú megbeszélést folytatott egymással Karácsony Gergely főpolgármester és Hadja Lahbib, az Európai Unió humanitárius segítségnyújtásért felelős biztosa Budapesten.

A találkozót követő sajtótájékoztatón Hadja Lahbib emlékeztetett arra, hogy tavaly a Pride felvonulás megrendezését megtiltották. Kiemelte, hogy az idei kezdeményezés mögött több százezer támogató áll 36 országból. Az uniós biztos beszédében hangsúlyozta, hogy nagyra értékeli Karácsony Gergely főpolgármester bátorságát, aki tavaly a tiltások ellenére is kiállt a Pride felvonulás mellett, és határozottan védelmébe vette a magyarországi kisebbségek jogait. Az uniós biztos arról is beszélt, hogy jövő évtől megduplázott költségvetési források állnak rendelkezésre annak érdekében, hogy tovább erősítsék egy befogadóbb és demokratikusabb társadalom építését.

Karácsony és Lahbib közös sajtótájékoztatója a Pride előtt Fotó: Fővárosi Önkormányzat

Karácsony Gergely elmondta, hogy az elmúlt időszakban Budapest frontvonala volt annak a társadalmi küzdelemnek, amely az elfogadásért, egy egységesebb és méltányosabb Magyarországért zajlott. Karácsony Gergely szerint a tavalyi felvonulás bizonyos változásokat is elindított. Felidézte, hogy az Európai Bizottság áprilisban arra a következtetésre jutott: a korábbi kormányzati intézkedések egy része, amelyek szerinte politikai és propagandacélokat szolgáltak, és az LMBTQ-közösséget a többségi társadalom előtt negatív színben tüntették fel, ellentétesek az európai uniós joggal. Karácsony arról is beszélt, hogy minden sérülékeny helyzetű kisebbségi közösség számára meg kell teremteni annak feltételeit, hogy biztonságban és otthon érezhesse magát saját hazájában. Kiemelte, hogy a jövő egyik legfontosabb feladata a roma közösségek társadalmi integrációjának erősítése, a Fővárosi Önkormányzat jelenleg egy új roma stratégia kidolgozásán dolgozik.

Lahbib elmondta, hogy az új kormány tagjai közül Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel és Orbán Anita külügyminiszterrel is tárgyalt, és számos fontos kérdést vitattak meg. Bár ez a sajtótájékoztatón nem hangzott el, de magyarországi tartózkodása során Kátai-Német Vilmos szociális és családügyi miniszterrel is egyeztetett. (MTI)