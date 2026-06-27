A pusztító hőségben riasztó sebességgel olvadnak a svájci gleccserek

A Svájcot is sújtó európai hőhullám miatt a svájci gleccserek óriási mennyiségű jeget veszíthetnek, a tavalyi tél során felhalmozódott hó és jég várhatóan hétfőre teljesen elolvad - írja a Guardian.

Ez azt is jelenti, hogy idén kezdődik a második legkorábbi időpontban az a fordulópont, amikor a télen felhalmozódott hó és jég teljesen elfogy, és a gleccser nettó tömegvesztése megkezdődik. Innentől kezdve nagyjából októberig minden további olvadás már a Svájci-Alpok gleccsereinek tényleges zsugorodását jelenti. Ebben az évszázadban ez a fordulópont átlagosan augusztus közepére esett, most viszont június legvégén bekövetkezhet.

Fotó: FABRICE COFFRINI/AFP

Szakértők szerint nagyjából három hónappal járunk előrébb ahhoz képest, amit egészséges állapotnak lehetne tekinteni. A gleccserek jelenlegi nagyon rossz állapota több kedvezőtlen tényező együttes következménye. A kevés téli hó mellett márciusban jelentős mennyiségű szaharai por is lerakódott a hófelszínre, amely felgyorsította az olvadást, mert a sötétebb felszín több napsugárzást nyel el. Az idei télen a 2010 és 2020 közötti átlaghoz képest 25 százalékkal kevesebb hó hullott a gleccserekre. Ezt tovább súlyosbította a rendkívül meleg május, amely miatt a hótakaró a szokásosnál jóval korábban eltűnt. (A gleccserolvadás mértékéről itt lehet néhány látványos képet nézegetni.)

Európa két jelentős folyója, a Rajna és a Rhône vízhozamának jelentős része az alpesi gleccserekből származik.

A Svájci-Alpok gleccserei körülbelül 170 évvel ezelőtt kezdtek visszahúzódni. Kezdetben ez lassú folyamat volt, az utóbbi évtizedekben azonban a felmelegedő éghajlat miatt az olvadás jelentősen felgyorsult, a jégtömeg 2000 és 2024 között 38 százalékkal csökkent.