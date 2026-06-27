Legyen bátorságuk felszólalni, ha törvénytelenséget látnak – biztatta a frissen avatott tiszteket Magyar Péter

Legyen bátorságuk felszólalni, ha törvénytelenséget látnak, legyen tartásuk jelezni, ha méltatlan parancsot kapnak, és legyen erejük kiállni, ha a hivatásuk becsülete sérülne – szólította fel a frissen avatott tiszteket Magyar Péter a Nemzeti Közszolgálati Egyetem ünnepségén.

„Nem annak kell félnie, aki a törvényt betartja és betartatja. Annak kell félnie, aki visszaél a helyzetével. Az egyenruha a hazánkat szolgálja, nem a hatalmat, a törvény pedig minden magyar emberé, nem a hatalmasoké” - mondta a miniszterelnök.

Az eseményen ott volt Szabó Bence, aki a Tisza ellen irányuló titkosszolgálati akciót leleplezte, és aki nemrég elindította a visszaszerelési folyamatát.

Magyarország egy olyan korszakot is hordoz, amelyben túl sokszor helyezte magát a hatalom az emberek fölé, a politika sokszor úgy viselkedett, mintha a törvények felett állna, amelyben a közszolgálatot gyakran felülírta a lojalitás, a szakmaiságot a kényszer, a felelősséget pedig a mellébeszélés – mondta Magyar, és Szabót is megemlítette a beszédében:

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának (RTK) 173 hallgatója tette le a tiszti esküt ünnepélyes keretek között a Szent Korona másolata és a történelmi zászlók előtt az ország vezetői, a rendvédelmi szervek tábornoki kara és az egyetem vezetése jelenlétében.

Az esemény mellé kiadott háttéranyagban többek között azt írták, hogy az intézmény végzősei közül július 1-jén a rendőrségnél 99-en, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál 36-an, a katasztrófavédelem szerveinél 13-an, a büntetés-végrehajtási szervezetnél 21-en, illetve az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságnál négyen kezdik meg szolgálatukat. (MTI)