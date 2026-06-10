Szabó Bence elindította visszaszerelését

Elindította visszaszerelését Szabó Bence volt rendőr százados, újra hivatásosként szolgálna. Az Instagram-bejegyzésében azt írta, Pósfai Gábor belügyminiszter utasításba adta, hogy a pályát korábban elhagyó kollégák részére biztosítani kell a lehetőséget, hogy visszaszerelhessenek a hivatalos állományba. Ezt a lehetőséget az előző vezetés korlátozta.

„Mivel a távozásom körülményeivel kapcsolatos jogvita továbbra is húzódik, párhuzamosan azzal én is elindítottam a visszaszerelésem. Szeretném újra hivatásosként szolgálni a hazámat”

– írta.

Szabó Bence interjút ad a Direkt36-nak Forrás: Direkt36/Youtube

Szabó Bence, a Nemzeti Nyomozó Iroda kiberbűnözés elleni főosztályának kiemelt nyomozója, századosa egy március végén nyilvánosságra került videóban arról beszélt a Direkt36-nak, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal nyomására kellett a Tisza Párthoz köthető informatikusok ügyében nyomoznia. Ő mondta el azt, hogy kamu pedofilváddal tartottak házkutatást két informatikusnál, akikről kiderült, hogy a Tisza Pártnak dolgoztak, a titkosszolgálat pedig intenzív érdeklődést mutatott irántuk. Egyikőjük, Gundalf, vagyis Hrabóczki Dániel később a 444-nek adott interjút.