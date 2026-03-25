„Hogy lehet az, hogy egy magyar titkosszolgálat egy pártot be akar dönteni?” – kérdezi a Nemzeti Nyomozó Iroda századosa

Nem sokszor látunk ilyet: Szabó Bence, a Nemzeti Nyomozó Iroda kiberbűnözés elleni főosztályának kiemelt nyomozója, századosa egy hosszú videóban beszél arról a Direkt36-nak, hogyan avatkozott bele az Alkotmányvédelmi Hivatal a nyomozásukba, méghozzá egyértelműen politikai céllal.

Kedd reggel jelent meg a Direkt36 cikke arról, hogyan lépett fel tavaly nyáron a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) a Tisza Párthoz köthető két informatikus ellen. A cikkben bemutatták, hogy tavaly az NNI arról kapott bejelentést, hogy gyermekpornográfia gyanúja merült fel két magyar férfinél, és a bejelentésre az Alkotmányvédelmi Hivatal is külön felhívta a figyelmüket. Amikor házkutatást tartottak a 19 és a 38 éves férfinél, azzal szembesültek, hogy a Tisza Párthoz köthető két informatikushoz érkeztek. Bár több tucat adathordozót foglaltak le, semmi nyomát nem találták gyerekpornónak. Viszont a lementett képernyőfotókból kirajzolódott egy politikai összeesküvésnek látszó művelet, aminek célja a Tisza Párt informatikai rendszerének feltörése és esetleges bedöntése volt. A képernyőfotókon látható üzenetváltások a 19 éves férfi és egy Henry nevet használó ismeretlen között zajlottak 2025 első felében. Henry megpróbálta beszervezni a férfit egy, a Tisza Párt elleni titkos akcióba. Többek között hozzáférést akart a párt informatikai rendszereihez. A két informatikus Henryék lebuktatására készülhetett, ezért készítettek egy olyan övet, aminek egyik lyukába egy apró kamerát rejtettek. Az öv miatt végül az AH nyomására haditechnikai eszközzel való visszaéléssel gyanúsították meg a két informatikust.

Bár az Alkotmányvédelmi Hivatal nem válaszolt a Direkt36 kérdéseire, a cikk megjelenése után Bárdos Szabolcs vezérőnagy, az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatója különös levelet írt a parlament nemzetbiztonsági bizottságának az ügyben.

A Direkt36 cikkének megjelenése után az ügyet belülről ismerő nyomozónál, Szabó Bencénél házkutatást tartottak a rendőrök az NNI-n lévő munkaállomásán és később a lakásában is

– közölte az ügyvédje. Laczó Adrienn szerint számos adathordozót lefoglaltak a a szerda hajnalig tartó műveletben, majd a a Központi Nyomozó Főügyészségen gyanúsítottként hallgatták ki Szabót hivatali visszaélés gyanújával, aki nem tett vallomást. Szabó a közelmúltban már beadta a leszerelési kérelmét, de a tegnapi akció idején még a rendőrség kötelékében szolgált, a felmondási idejét töltötte. A lentre beillesztett videót február végén rögzítette a Direkt36.

„Egy ideális rendszerben én nem ülnék itt, hanem azon dolgoznék, hogy minél több gyereken tudjunk segíteni” – mondja a videó elején Szabó, utalva arra, hogy az ő osztálya elsősorban gyermekpornográfia felderítésével foglalkozik, mégis őket küldték rá a két Tiszához köthető informatikusra, akiknél nem találtak gyermekpornót. „De mégis itt ülök, úgyhogy, úgy tűnik, ez nem egy ideális rendszer. Számomra nem elfogadható az, hogy a törvény előtt nem mindenki egyenlő. Hogy lehet az, hogy embereket, akik egyébként nem feltétlenül követtek el bűncselekményt, begyanúsítunk, és embereket, akik meg ténylegesen elkövettek bűncselekményt, nem is egyet, nem is nyomozzuk le?”

Elmondása szerint ugyanis az Alkotmányvédelmi Hivatal, vagyis az egyik Rogán Antal alá rendelt titkosszolgálat beleavatkozott a nyomozásba, és feletteseik nem engedték a nyomozóknak, hogy utánajárjanak a Tisza elleni műveletről szóló bizonyítékoknak. Nem engedték azt sem, hogy a nyomozás hivatalos iratai közé bekerüljenek az általuk készített anyagok. Ők azonban többen úgy határoztak, hogy „úgymond egy árnyéknyomozást fogunk végrehajtani, tehát rendesen lejárjuk az egész ügyet” – írja a Direkt36.

„Elkészítjük a megfelelő iratokat, egyrészt azért, hogy úgymond védjük magunkat, hogy mi rendesen jártunk el, másrészt azért, hogyha ne adj isten, úgy adódna, hogy engednek bármit, akkor minden rendelkezésre álljon, és ne veszítsünk időt ebben” – mondta Szabó, aki azért fordult végül a sajtóhoz, mert úgy érezte, nincs olyan hatóság, amely érdemben foglalkozna ezzel az üggyel.

Magyar Péter arról posztolt szerdán, egy nyomozati iratra hivatkozva, hogy Orbán Viktorék szervezték ellene az illegális lehallgatásokat. Mi pedig arról írtunk, hogy a Fidesz ellenfelei ellen rendszeresen büntetőeljárások indulnak, aztán évekkel később szinte mindig kiderül, hogy nem történt semmi.