A Fidesz ellenfelei ellen rendszeresen büntetőeljárások indulnak, aztán évekkel később szinte mindig kiderül, hogy nem történt semmi

Orbán Viktor, a Fidesz elnöke még ellenzékben, 2008-ban beszélt arról, hogy az MSZP-kormányok „nyilvánvaló bűncselekményeket” követtek el, és elszámoltatást ígért, mondván:
„Ha egy kormányváltás után ebben nem tudunk rendet tenni, nem lesz hitele a következő kormánynak. Nincs mese, ez nem akarom vagy nem akarom kérdése vagy politikai megállapodás kérdése, erről nem lehet tárgyalni. Az, hogy a múltat rendbe kell tenni, az ügyeket ki kell vizsgálni, vissza kell állítani a közbizalmat, az nem politikai tárgyalás kérdése. Ez a következő kormányzat és parlament mögötti közbizalom első számú előföltétele.”
A beígért elszámoltatás a 2010-es kormányváltás után teljes egészében elmaradt.
Miután Fürst György volt terézvárosi MSZP-s alpolgármester a jogerős ítélettel kiszabott, letöltendő börtönbüntetése elől nemrég Izraelbe szökött, és a Kormányinfón arról érdeklődtünk, hogy sikeresnek tartották-e az elszámoltatást, ha az egyetlen, letöltendő börtönre ítélt szocialista politikus is megszökhetett, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, az elszámoltatás igénye a Gyurcsány–Bajnai-kormányokkal szembeni kritika megnyilvánulása volt, és nagyon is elégedetlen azzal, ahogy ez az elszámoltatás zajlott.
Úgy fogalmazott:
„Akkor is elmondtuk, talán a legtalálóbban Kövér László házelnök – már akkor voltak ezek a jogállami kritikák –, hogy valójában olyan erős a jogállam, amennyire volt elszámoltatás. Tehát én a 2010 utáni büntető igazságszolgáltatással, ügyészségi vádemeléssel rendkívül elégedetlen vagyok, de miután akkor sem volt hatalmunk – és ez valószínűleg így helyes, esetleg egy Tisza-kormány esetén változna, de így helyes – akkor se volt hatalmunk beleszólni se ügyészségi vádemelésekbe, se bírósági ítéletekbe, ezért ezt rögzíthetjük, hogy nem a mi elvárásainknak megfelelően történt, és szerintem nem úgy, ahogy helyes lett volna, ha arra a kormányzati teljesítményre tekintünk, ami egy valóban közép-európai éllovasból ezt az országot sereghajtóvá tette és államcsődbe vitte, de sajnálatos módon ez történt.”
Az elmaradt elszámoltatásról Gyurcsány Ferenc viszont 2021-ben azt mondta:
„Dehogynem lett semmi, elszámoltattak! Annyi vizsgálat folyt ellenem, hogy csak na. Meggyanúsítottak minden olyan ügyben, amit emlegetni szoktak, mindben volt eljárás. 2006-ról volt eljárás, Sukoróról volt eljárás, költségvetési csalás ügyben volt eljárás, minden ügyben eljárás volt. De kiderült, hogy egyikben sincsen igazuk. Az elszámoltatás nem azt jelenti, hogy ha bűnös, ha nem, börtönbe dugjuk, hanem hogy jogszerű körülmények között megvizsgáljuk, hogy követett-e el bűnt. Megvizsgálták. Kérem szépen, én ott ültem az ügyészségen gyanúsításon, hozzám egy köbméternyi iratot hoztak iratismertetőben. Úgyhogy volt. Van egy jó tanácsom általában a politikusoknak, akik félnek az elszámoltatástól: nem kell, hölgyeim és uraim, nem kell lopni, bűnözni, és lehet bármilyen kormány, lehet ígérni bármilyen elszámoltatást, nem fog bajod történni. Ahogy nekem sem történt bajom, és nem azért, mert nem akarták, hanem mert nem követtem el bűnt.”
Az elszámoltatás elmaradása/sikertelensége persze nem akadályozta meg a Fideszt abban, hogy 2010 után is állandóan bűncselekmények elkövetésével vádolja az ellenfeleit, ahogy az sem, hogy ezekről a vádakból aztán – elenyésző kivételtől eltekintve – a bíróság rendre megállapította, hogy nem állnak meg.
