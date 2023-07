Az orbánizmus előképe: a Töhötöm mozgalom

Móra Ferenc majdnem száz éve, 1924-ben írta meg a Hannibál feltámasztása című szatirikus kisregényét, amiben a középkorú, meghunyászkodó főhős, Nyúl Béla jelentéktelen tanár egy átlagos iskolában, de a karthágói vezérről, Hannibálról szóló tanulmányára felfigyelnek. Azt hiszi, végre elismerik a munkásságát, de kiderül, hogy a fasiszta mozgalom parlamenti képviselője – mivel a tanár szembemegy a fasiszta történelemszemlélettel – benne találja meg a szimbolikus ellenséget, aki ellen uszítva növelheti a táborát.

Akkoriban a Világ közölte volna folytatásokban, de mivel a mű a Horthy-korszakot gúnyolta, nem merték kiadni, aztán a kézirat el is veszett. Csak a szerző 1934-es halála után került elő, akkor pedig pláne nem volt kiadható. Így 1949-ben adhatták ki, a Magyar Nemzetben jelent meg folytatásokban, bár a rákosista cenzúra vagy 200 pontban megváltoztatta az eredeti kéziratot (például a szovjet hadifogolytáborokról szóló részeket is átírták). 1955-ben jelent meg könyvként, majd 2004-ben adták ki az eredeti változatot.

Fábri Zoltán 1956-ban dolgozta fel Hannibál tanár úr címmel, és bár amikor a filmet 1956. október 18-án bemutatták, a forradalom miatt nem kapott figyelmet, de miután 1957 nyarán megnyerte a Karlovy Vary Filmfesztivál fődíját, visszakerülhetett a mozikba, és bekerült a budapesti tizenkettő közé. Fábri később azt mondta, a film „alapkonfliktusa, hogy a szabad véleménynyilvánítás jogáért ütközik meg ez a kisember a prefasiszta társadalommal, de még kompromisszum árán sem tudja megmenteni magát”.

photo_camera Középen Muray Árpád, a Töhötöm mozgalom egyik vezére a számon kérő nagygyűlésen, ahol addig hergelnek Nyúl Béla ellen, hogy a tömeg meg akarja lincselni

Több jele van annak, hogy a film nemcsak a Horthy-, de a Rákosi-rendszer propaganda-hadjáratait is kifigurázza. Ahogy például a „szocializmus építésekor” a magyar haza sorsába guruló dollárokkal beavatkozó nyugati ügynökökkel riogattak, úgy a Horthy-rendszerben a szovjetek guruló rubeljeitől féltették a magyarságot. A filmben is ezzel vádolják meg az I. világháború után orosz hadifogságból hazatérő, kegyvesztett Nyúl Bélát:

photo_camera Guruló rubelek a fiktív Ébredő Harsona 1931. július 22-ei számában a Hannibál tanár úr című filmben

Azt nem tudni, hogy Rogán Antalék nem ismerték-e minden idők egyik legnagyobb magyar rendezőjének híres filmjét – amit egyébként nemrég az Átrium színházban is játszottak –, vagy éppen ellenkezőleg: tudták, hogy fasizmusparódia az, amit utánoztak. Mindenesetre gond nélkül reprodukálták 2023-ban:

photo_camera Guruló dollárok az Origón , a Riposton és a Magyar Nemzetben (ahol annak idején bemutatták Móra Ferenc kisregényét) Illusztráció: Kiss Bence

A filmbeli fasiszta mozgalom, a Töhötöm képviselője, Muray Árpád nem hithű pártkatona, hanem cinikus hatalomtechnikus, aki nem is hisz a saját keresztény, fajvédő, nemzetmentő szólamaiban. Demagógiával csak azért él, hogy megfelelő támogatása legyen, így gond nélkül strandolhasson, mulathasson és lophasson a közvagyonból.

Ezért van szükség egy tanár kirúgására és lejáratására. (A 2020-as években a kirúgott Palya Tamást a nettó 400 ezres tanári fizetéséért, Törley Katalint egy régi, poligámiát pártoló fotó miatt szedték elő, a felmondott Simkó Editet pedig a szivárványos kabátja miatt azzal támadták, hogy az LMBTQ-lobbi embere.)

Az egyik jelenetben Muray boldogan fogadja a Mussolininél megismert barátait, és elmond egy jó kis kampányszlogent (majd amikor kiderül, hogy nem veszi halálosan komolyan, az olasz fasiszták sértődötten kivonulnak):

„Mind kitűnő, kiváló fasiszta. Minden mocsarat lecsapolna. Itt az ideje, hogy végre mi is lecsapoljuk a mocsarainkat.”

Természetesen a mocsár lecsapolására való sürgetés – ami a kórokozóktól való megszabadulás előfeltétele – nem előzmény nélküli:

photo_camera Illusztráció: Kiss Bence

Néhány példa az Arcanumból: a Fajvédő Párt lapja, a Szózat (főszerkesztő: Bajcsy-Zsilinszky Endre) 1924. november 30-án értekezett a mocsárról; a Budapesti Hírlap 1927. július 28-ai számában antikommunista mocsárlecsapolásról volt szó; a Somogyi Újság 1930. január 30-ai számának is a mocsárlecsapolás volt az egyik témája.

Nem biztos, hogy ettől teljesen függetlenül, de az 1980-as években az USA-ban újra felkapták a kifejezést (drain the swamp), még Donald Trump is a szövetségi kormányzat megreformálásával kampányolva, a mocsár lecsapolását követelve nyert 2016-ban. (Győzött is.) Innen már csak egy lépés volt ez:

Persze attól még, hogy egy pártnak a fasisztákéhoz hasonlít a kommunikációja, nem lesz feltétlenül fasiszta. (Például önmagában az, hogy a Fidesz „Isten, haza család” jelmondata egyezik Mussoliniével, nem jelent sokat.) Umberto Eco olasz író és Timothy Snyder amerikai történész világosan leírta, mitől fasizmus a fasizmus.