Orbán utasítására vegzálták, most a Miniszterelnökség kitüntetését kapta meg a norvég civil pénzek kezeléséért az Ökotárs Alapítvány

Az Ökotárs Alapítvány honlapjára került fel a hír, hogy november 16-án zajlott az EGT és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009 és 2014 közötti programidőszakának záró konferenciája.

Norvégia, Izland és Lichtenstein, cserébe azért, hogy hozzáférjenek az EU belső piacához, komoly pénzekkel támogat szegényebb uniós tagállamokat. A Magyarországra szánt támogatási keret egy kis részét, a 40 milliárd forintos összeg mintegy 10 százalékát civil szervezetek kapják, a jelentősebb összegek környezetvédelmi beruházásokra, kutatás-fejlesztésre és a hátrányos helyzetű csoportok integrációjára mennek, ezeket a kormány osztja el, azonban a civileknek szánt pénzt minden országban független, a civil világot jól ismerő szervezetek osztják.

Magyarországot eddig két ciklusban támogatták az NCTA keretében, és a norvégok mindkétszer pályázaton kiválasztva az Ökotárs Alapítvány vezette konzorciumot bízták meg.

Az idén véget ért ciklus nagyjából felénél, 2014 tavaszán emiatt tört ki diplomáciai botrány Magyarország és Norvégia között. A magyar kormány ugyanis Lázár János vezetésével ment neki a Norvég Civil Alapnak, szabálytalanságokat és politikai motivációt kiáltva. (A kormány fellépésével összefügghetett, hogy ekkor szüntették meg a korábban a nem civileknek szánt norvég támogatást felügyelő NFÜ-t, és ezért állítólag Norvégia akkor egy időre befagyasztotta azoknak a pénzeknek a kifizetését.)

Ennek ellenére úgy tűnik, ezek a fenntartások feledésbe merültek a Miniszterelnökség háza táján: az Ökotárs beszámolója szerint a Miniszterelnökség illetékes főosztályvezetője elismerően nyilatkozott a brüsszeli Finanszírozási Mechanizmus Iroda és a magyar civilek által kezelt NCTA eredményeiről is. A beszámoló kitért arra is, hogy a Miniszterelnökség meghívására Móra Veronika, az Ökotárs Alapítvány igazgatója a konferencián be is mutathatta az NCTA pár eredményes projektjét is.

Majd azzal folytatódik a beszámoló, hogy

„a rendezvényen az NCTA eredményes lebonyolításáért a Miniszterelnökség által adományozott díjat a lebonyolító Autonómia, DemNet, Kárpátok és Ökotárs alapítványok képviseletében Móra Veronika vette át”.

Érdemes felidézni, hogyan zajlott a norvég támogatási keretet osztó civil szervezetek elleni fellépés: 2014-ben indultak be a hatósági vegzálások, rendőrségi erődemonstárció, adószám-felfüggesztések, közben pedig egymást érték a lejáratócikkek és szivárogtatások a kormányközeli sajtóban. A norvég kormány hiába fejezte ki a mélységes aggodalmát a civilek elleni támadás miatt, Lázár János simán beszélt arról, hogy a norvégoknak csak az a baja, hogy nem tudták megbuktatni a magyar kormányt.

A sikeres projekteknek felajánlott díjak Fotó: Norvég Alap Facebook

Ahogy felfújta a kormány a civilek elleni támadást, a legkülönfélébb vádakat felsorolva, úgy pukkadt ki később az egész: sem az ügyészség, sem a NAV nem talált semmiféle olyan szabálytalanságot, mint amiről a kormánykommunikáció beszélt. Időközben a Norvégia által felkért független könyvvizsgálók is arra jutottak, hogy az Ökotárs remek munkát végzett.

A TASZ éveken át tartó pereskedése kellett ahhoz, hogy kiderüljön, személyesen Orbán Viktor rendelte el a civil szervezetek hatósági vegzálását. (Majd pár hónappal később úgy tett egy német interjúban, mintha nem is tudná, miről van szó.)

Most pedig jött a lezáró konferencia, ahol a Miniszterelnökség által felajánlott kitüntetést a norvég nagykövet adta át Móra Veronikának. Kérdésünkre, hogy a rendezvényen a Miniszterelnökség részéről bárki szóba hozta-e az elmúlt években történteket, Móra annyit mondott, hogy nem.