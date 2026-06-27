Meghalt a pekingi felhőkarcolóba csapódó kisrepülő pilótája

Meghalt az a pilóta, akinek a sportrepülőgépe nekiütközött pénteken Peking legmagasabb épületének. Az esetnek 13 sebesültje van.

A kínai hatóságok szerint a kétüléses sportrepülőgép pénteken délután ütközött neki egy toronyépületnek. Az erről szóló rövid közlemény nem nevezte meg az épületet és azt sem, hogy ki volt a pilóta, valamint hogy az épületben vagy amellett sérültek-e meg emberek.

A CITIC torony június 26-án este Fotó: RYOHEI MORIYA/The Yomiuri Shimbun via AFP

A Flightradar24 globális repüléskövető szolgáltató közlése szerint a repülőgép Peking legmagasabb felhőkarcolójába, az 528 méter magas, 108 emeletes CITIC Towerbe csapódott. Az épület az állami tulajdonban lévő CITIC Group, az ország egyik legnagyobb pénzügyi és ipari konglomerátumának a központja.

Videofelvételek szerint a repülőgép az épület egyik legfelsőbb szintjének ütközve legalább egy ablaktáblát betört és darabokra hullott. A lehulló roncsok nagy területen szóródtak szét, az épület lábánál kisebb tűz ütött ki. A rendőrség lezárta a felhőkarcoló környékét, mivel sok járókelő akarta saját szemével látni a baleset helyszínét. A közösségi médián a balesetről megjelent fotókat és videókat az állami cenzúra rövid idő alatt eltüntette, és pénteken az állami média sem számolt be az incidensről.

A pekingi hatóságok szombati közlése szerint a kétüléses kisrepülőben csak a pilóta ült, aki a balesetben életét vesztette.

Azt egyelőre szintén nem lehet tudni, hogy mi okozta a katasztrófát egy olyan városban, ahol rendkívül szigorú a légtérellenőrzés. A hatóságok vizsgálatot indítottak az ügyben. (MTI)