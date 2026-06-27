Velencében tüntetésre készülnek a milliárdos amerikai nagykövet luxusjachtos látogatása miatt

Velencei aktivisták tiltakozó akciót szerveznek az Egyesült Államok olaszországi nagykövetének látogatása ellen, mert attól tartanak, hogy a diplomata 117 méter hosszú szuperjachtjával a történelmi belvárosban akar kikötni a Festa del Redentore, Velence egyik legfontosabb és legnépszerűbb ünnepe idején.
Nem ez lenne az első akciójuk, tavaly Jeff Bezos luxusesküvőjét is végigtiltakozták, akkor a helyiek azt kifogásolták, hogy a milliárdosok gyakorlatilag kisajátítják a várost pusztán azért, mert megengedhetik maguknak. Most hasonló fogadtatásra számíthat Tilman Fertitta amerikai nagykövet is, miután kiderült, hogy július 17-én saját szuperjachtjával érkezik Velencébe. Az út az olasz partvidék mentén szervezett körút része, amelyet az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója, valamint a washingtoni és római kapcsolatok ünneplésére szervezet a nagykövet.
A nagykövet Boardwalk nevű luxusjachtja 32 méter magas, hat fedélzetes, két helikopter-leszállóval és két úszómedencével van felszerelve, értékét mintegy 450 millió dollárra becsülik.
A velencei kikötői hatóság honlapja szerint egyébként egy ekkora hajó számára a legközpontibb kikötőhelyek a Punta della Dogana előtt – közvetlenül a Redentore-templommal szemben –, illetve a Riva dei Sette Martiri rakpartnál találhatók, amely a helyiek egyik kedvelt tűzijáték-néző pontja is.
A tiltakozás szevezői közül többen is arról beszéltek, hogy Velence egyre inkább díszletté vált, amelyet gazdag hírességek, üzletemberek vagy politikusok ideiglenesen „kibérelhetnek” saját céljaikra. Biztonsági aggályokat is felvetettek. Attól tartanak, hogy a rendőrség figyelmének jelentős részét a nagykövet védelme és a jacht körüli hajóforgalom irányítása köti majd le, ahelyett hogy a velenceiek számára biztosítaná az ünnepség zavartalan lebonyolítását.
A szórakoztatóiparban meggazdagodott Fertitta az NBA-ben szereplő Houston Rockets kosárlabdacsapat tulajdonosa. Vagyonát mintegy 14,2 milliárd dollárra becsülik, és bőkezű támogatója volt Donald Trump 2024-es elnökválasztási kampányának.
Ezen kívül is elég feszültek az olasz-amerikai kapcsolatok. A feszültség forrása, hogy Donald Trump azt állította: Meloni „könyörgött” neki egy közös fényképért a június közepén, Franciaországban rendezett G7-csúcstalálkozón. (Guardian)
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