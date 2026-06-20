Trump szombati megbuggyanása: 3 poszt egymás után, egyik debilebb mint a másik

A demenshumor királya Fotó: WIN MCNAMEE/Getty Images via AFP

Donald Trump amerikai elnök szombaton a következő témákban posztolt egymást követő mesterhármast a saját tulajdonában álló, Truth nevű közösségi oldalra:

Először újabb támadást indított eddig baráti szövetségese, Georgia Meloni olasz miniszterelnök ellen. A posztban egy az egyben megismételte azt a kifejezetten bunkó beszólását, amivel pénteken akkora diplomáciai vihart kavart az USA és egyik legfontosabb európai szövetségese között, hogy az olasz külügyminiszter lemondta az amerikai látogatását. Amit Trump pénteken élőszóban mondott el a La7 olasz tévécsatornának, azt szombaton írásban így fogalmazta meg, Meloni mellé odakeverve szoros katonai szövetségesét, a NATO-t:

„Giorgia Meloni olasz miniszterelnök újra meg újra arra kért, hogy hadd csináljon velem közös fotót a franciaországi G7 találkozón. Nagyon rosszul megy neki Olaszországban a népszerűségét nézve, valószínűleg azért, mert nemet mondott az Amerikai Egyesült Államoknak, annak az országnak, amelyik őszintén szereti és védelmezi Olaszországot, például azzal, hogy megakadályozta hogy Irán nukleáris fegyvert birtokoljon vagy fejlesszen. (És ha már itt tartunk, a NATO is ezt művelte!)”

Ezután tovább hőbörgött azon, hogy nem álltak mellé Irán ellen, egy, az egykori Idézőjelblogba kívánkozó kirohanás keretében:

„Még azt sem engedte meg, hogy olasz reptereket használjunk, ami nagy logisztikai kényelmetlenség és mindezt annak ellenére, hogy az USA évente több száz milliárd dollárral járul hozzá Olaszország és más „úgynevezett” NATO-szövetségesek védelméhez.”

A vége pedig ugyancsak klasszikus Trump, aki így utal a totális vereséggel felérő iráni akcióra:

„Most, hogy az Egyesült Államok katonailag legyőzte Iránt, megint barátkozni akar, hogy “felmenjenek a számai”. Kösz, nem!!!”

De ez csak a bemelegítés volt. A következő posztban a legnagyobb világhatalom elnöke arról szavaztatta meg a követőit, hogy politikai ellenfeleit, a demokratákat milyen szóviccelős gyalázkodással gúnyolja. Vagyis hogy DEMOCRAT helyett DUMOCRAT-nek vagy DUMBOCRAT-nek nevezze-e őket. (A dumb angolul hülyét jelent.)

A legjobb, ahogy elmagyarázza a poént.

„Melyik tetszik jobban, a Dumocrat vagy a Dumbocrat? Az első esetében simán kicseréljük az e-t u-ra, ennyire egyszerű és pontos ez. (Sokan nem tudják vagy gondolnák, hogy a DUMB szó b-re végződik.) A második esetében kiírjuk a DUMB szót, de ha így csináljuk, kevesebb jön át a demokraták identitásából. Melyik a jobb?”

Sokan gondolnák, hogy innen nincs feljebb. De nem Trumpnak! A sorban harmadik szombati posztjában ugyanis arról értekezik, hogy azzal tervezi „totálisan összezavarni" a „korrupt, becstelen és hazafiatlan Riportereket és Újságírókat", hogy az ICE nevű határremdészeti és vámkommandót (Immigration and Customs Enforcement) átnevezi NICE-ra. (Az ice angolul azt jelenti, hogy jég, a nice pedig azt, hogy kedves.)

Talán nem hiszed el elsőre, de az elnök még innen is folytatta:

„Ha azt kellene mondaniuk, hogy „Ma elmentünk egy KEDVES létesítménybe”, a „JÉG” helyett, vagy azt, hogy „A KEDVES ügynökei kitoloncoltak egy erőszakos kábítószer-kereskedőt”, azt nem tudnák feldolgozni, totálisan megőrülnének! És ehhez csupán annyi kéne, hogy egy „N”-t („Nemzeti”) adunk az „ICE” („Immigration and Customs Enforcement”) elé – így sokkal tekintélyesebb név lesz belőle.”

Kinevetted magad? Szerintem még nem, mert a Demenshumor Királya innen is tovább tudott ugrani:

„Mindenki imádja, de a legendás Tom Homan azt mondta nekem, hogy az ügynökök nem annyira szeretik, mint a többi ember. Ki gondolja úgy, hogy hozzá kellene adnunk egy „N”-t, hogy az „ICE” nevét „NICE”-re változtassuk?”



