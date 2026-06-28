A FIFA elnöke úgy röpköd a meccsek között, hogy azt még Taylor Swift is megirigyelhetné

Gianni Infantino, a FIFA elnöke alig több mint két hét alatt 24 meccsre repült el a Kanadában, az Egyesült Államokban és Mexikóban rendezett idei világbajnokság elő szakaszában.
A három országban rendezett tornának összesen 16 város ad otthont, és mivel a FIFA a résztvevők létszámát alaposan felduzzasztotta, minden eddiginél több meccset játszanak.
Infantino korábban az idei világbajnokság fenntarthatósági és emberi jogi stratégiájával kapcsolatban azt mondta:
„Akár az éghajlatról, az emberi jogokról, a betegségekről vagy a fogyatékosságokról beszélünk, elkötelezettek megtesszük, amit tudunk.”
Ez még fontos lesz a későbbiekben.
A BBC az elmúlt bő két hétben nyomon követett egy magánrepülőt, ami 27 alkalommal repült olyan városokba, ahol Infantinót mindig pont lencsevégre kapták. A gép ezalatt az idő alatt nagyjából akkora terhelést jelentett az éghajlatra, mint átlagosan 78 ember egész évnyi röpködése.
Volt, hogy napi két meccsen is megjelent, néha egymástól igen messze lévő helyszíneken. Voltak napok, amikor akár háromszor is repült.
A FIFA elnökének a világbajnokság kezdete óta megtett leghosszabb útja több mint 4500 kilométeres volt, június 13-án ugyanis Vancouverből kellett eljutnia Miamiba az ausztrál-török meccs után.
És voltak igazán nyúlfarknyi repülései is, mint például az a röpke 148 kilométer, amit Philadelphia és New Jersey között tett meg június 22-én. Infantino ugyan aznap nem jelent meg a meccsen, de másnap reggel készült vele egy interjú a Fox News new yorki stúdiójában, majd onnan Bostonba, aztán Torontóba repült még aznap.
A legsűrűbb napja június 15. volt, ekkor előbb elrepült Miamiból Seattle-be (4000 km), hogy megnézze a Belgium-Egyiptom mérkőzést, majd utazott még 1545 kilométert a levegőben, hogy Los Angelesbe érjen az Irán-Új-Zéland meccsre.
A másik nagy napja június 26-ra esett, ekkor is Miamiból indult, tett egy kis kitérőt Dallasba, ahonnan átrepült Seattle-be, végül még aznap visszarepült Miamiba - bár a landolás már másnapra esett, a Portugália-Kolumbia meccs napjára.
A BBC összegzése szerint a magángép összességében legalább 50.122 kilométert tett meg, és több mint 66 órát töltött a levegőben június 27., azaz a világbajnokság kezdete óta.
A magángéppel repülés jellemzően az a repülésforma, ami a legintenzívebb szén-dioxid kibocsátásért felel. magyarán üvegházhatású gázokat termel, amelyek felmelegítik a légkört, ösztönzik a globális felmelegedést és az éghajlatvátozást.
A gépnek, amit a FlightRadar adatai alapján Infantino használ (Gulfstream G650ER) az átlagos üzemanyag-fogyasztása óránként körülbelül 1817 liter, ami azt jelenti, hogy a világbajnokság kezdete óta megtett több mint 50 ezer kilométernyi repülőút során a gép az erre vonatkozó átlagok figyelembevételével nagyjából 516 tonna szén-dioxid-egyenértéket (CO2e) termelt.
Csak hogy legyen mihez viszonyítani ezt: a magyar átlagpolgár karbonlábnyoma egy év alatt nagyjából 5,7 tonna szén-dioxid egyenérték.
A magánrepülőn, amit Infantino használ, összesen 19 ember utazhat, bár azt természetesen nem tudni, hogy valójában egy-egy út során hányan tartózkodtak rajta. A FIFA egyik, névtelen képviselője a BBC-nek azt mondta, Infantino rendszeresen utazik együtt a szervezet más tisztviselőivel, és amikor csak teheti, igyekszik meglátogatni a FIFA tagszövetségeit. Néha utazik kereskedelmi járatokkal (olcsókkal is! - állította a névtelen forrás), néha meg magángéppel, attól függően, hogy melyik hatékonyabb, költségek szempontjából is.
A BBC szerette volna megtudni, hogy a világbajnokság idején a FIFA részéről volt-e kereskedelmi járat igénybe véve az utazásokhoz, illetve hogy tervezik-e valamilyen módon ellensúlyozni az üvegházhatású gázok kibocsátását - de a FIFA ezekre a kérdésekre sem válaszolt.
A magánrepülőgépen egyébként nagyságrendekkel környezetszennyezőbbek, mint a kereskedelmi repülők, nem is beszélve a vonatokról, amik ötvenszer jobbak e tekintetben.
Ezen a ponton pedig érdemes megemlékezni arról is, hogy milyen környezetvédelmi ígéretei voltak a FIFÁ-nak a világbajnokság előtt. Többek közt elkötelezték magukat amellett, hogy 2030-ra 50 százalékkal csökkentik a károsanyag kibocsátásukat, 2040-re pedig leviszik nullára.
A Tudósok a Globális Felelősségvállalásért nevű szervezet jelentése szerint a világbajnokság teljes karbonlábnyoma elérheti a 9 millió tonna CO2-egyenértéket, ami majdnem kétszerese az elmúlt négy világbajnokság átlagának, így az idei lesz minden idők legszennyezőbb tornája.
Infantino egyébként legutóbb, Katarban részt vett mind a 64 lejátszott meccsen - igaz, ott a nyolc stadion között legfeljebb egyórás autóutakat kellett megtenni. Ehhez képest idén egy egész kontinenst szel keresztbe-kasul újra meg újra.
Az énekesnő 2022-ben került a figyelem középpontjába, amikor klímaaktivisták jelezték: úgy repked a magángépével, mintha nem lenne holnap. Akkor az a hír járta, hogy mindössze háromnegyed év alatt 170-szer repült, majdnem 16 napot töltött összességében a levegőben, és annyi szén-dioxid-kibocsátás (8293,54 tonna) volt a számlájára írható ezáltal, ami több mint ezer háztartás összes energiakibocsátásának felel meg egy évben az Egyesült Államokban.