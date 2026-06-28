A FIFA elnöke úgy röpköd a meccsek között, hogy azt még Taylor Swift is megirigyelhetné

Gianni Infantino, a FIFA elnöke alig több mint két hét alatt 24 meccsre repült el a Kanadában, az Egyesült Államokban és Mexikóban rendezett idei világbajnokság elő szakaszában.

Gianni Infantino bemutatja, milyen meredeken szállt fel a gép. Fotó: ULRIK PEDERSEN/NurPhoto via AFP

A három országban rendezett tornának összesen 16 város ad otthont, és mivel a FIFA a résztvevők létszámát alaposan felduzzasztotta, minden eddiginél több meccset játszanak.

Infantino korábban az idei világbajnokság fenntarthatósági és emberi jogi stratégiájával kapcsolatban azt mondta:

„Akár az éghajlatról, az emberi jogokról, a betegségekről vagy a fogyatékosságokról beszélünk, elkötelezettek megtesszük, amit tudunk.”

Ez még fontos lesz a későbbiekben.

A BBC az elmúlt bő két hétben nyomon követett egy magánrepülőt, ami 27 alkalommal repült olyan városokba, ahol Infantinót mindig pont lencsevégre kapták. A gép ezalatt az idő alatt nagyjából akkora terhelést jelentett az éghajlatra, mint átlagosan 78 ember egész évnyi röpködése.

Na de mennyit utazott a FIFA elnöke?

Volt, hogy napi két meccsen is megjelent, néha egymástól igen messze lévő helyszíneken. Voltak napok, amikor akár háromszor is repült.

A FIFA elnökének a világbajnokság kezdete óta megtett leghosszabb útja több mint 4500 kilométeres volt, június 13-án ugyanis Vancouverből kellett eljutnia Miamiba az ausztrál-török meccs után.

Erre is ment, meg arra is. Fotó: ULRIK PEDERSEN/NurPhoto via AFP

És voltak igazán nyúlfarknyi repülései is, mint például az a röpke 148 kilométer, amit Philadelphia és New Jersey között tett meg június 22-én. Infantino ugyan aznap nem jelent meg a meccsen, de másnap reggel készült vele egy interjú a Fox News new yorki stúdiójában, majd onnan Bostonba, aztán Torontóba repült még aznap.

A legsűrűbb napja június 15. volt, ekkor előbb elrepült Miamiból Seattle-be (4000 km), hogy megnézze a Belgium-Egyiptom mérkőzést, majd utazott még 1545 kilométert a levegőben, hogy Los Angelesbe érjen az Irán-Új-Zéland meccsre.

A másik nagy napja június 26-ra esett, ekkor is Miamiból indult, tett egy kis kitérőt Dallasba, ahonnan átrepült Seattle-be, végül még aznap visszarepült Miamiba - bár a landolás már másnapra esett, a Portugália-Kolumbia meccs napjára.

A BBC összegzése szerint a magángép összességében legalább 50.122 kilométert tett meg, és több mint 66 órát töltött a levegőben június 27., azaz a világbajnokság kezdete óta.

És akkor térjünk rá a környezeti hatásokra

A magángéppel repülés jellemzően az a repülésforma, ami a legintenzívebb szén-dioxid kibocsátásért felel. magyarán üvegházhatású gázokat termel, amelyek felmelegítik a légkört, ösztönzik a globális felmelegedést és az éghajlatvátozást.

A gépnek, amit a FlightRadar adatai alapján Infantino használ (Gulfstream G650ER) az átlagos üzemanyag-fogyasztása óránként körülbelül 1817 liter, ami azt jelenti, hogy a világbajnokság kezdete óta megtett több mint 50 ezer kilométernyi repülőút során a gép az erre vonatkozó átlagok figyelembevételével nagyjából 516 tonna szén-dioxid-egyenértéket (CO2e) termelt.

Csak hogy legyen mihez viszonyítani ezt: a magyar átlagpolgár karbonlábnyoma egy év alatt nagyjából 5,7 tonna szén-dioxid egyenérték.

A magánrepülőn, amit Infantino használ, összesen 19 ember utazhat, bár azt természetesen nem tudni, hogy valójában egy-egy út során hányan tartózkodtak rajta. A FIFA egyik, névtelen képviselője a BBC-nek azt mondta, Infantino rendszeresen utazik együtt a szervezet más tisztviselőivel, és amikor csak teheti, igyekszik meglátogatni a FIFA tagszövetségeit. Néha utazik kereskedelmi járatokkal (olcsókkal is! - állította a névtelen forrás), néha meg magángéppel, attól függően, hogy melyik hatékonyabb, költségek szempontjából is.

Így kell landolni. Fotó: ULRIK PEDERSEN/NurPhoto via AFP

A BBC szerette volna megtudni, hogy a világbajnokság idején a FIFA részéről volt-e kereskedelmi járat igénybe véve az utazásokhoz, illetve hogy tervezik-e valamilyen módon ellensúlyozni az üvegházhatású gázok kibocsátását - de a FIFA ezekre a kérdésekre sem válaszolt.

A magánrepülőgépen egyébként nagyságrendekkel környezetszennyezőbbek, mint a kereskedelmi repülők, nem is beszélve a vonatokról, amik ötvenszer jobbak e tekintetben.

Ezen a ponton pedig érdemes megemlékezni arról is, hogy milyen környezetvédelmi ígéretei voltak a FIFÁ-nak a világbajnokság előtt. Többek közt elkötelezték magukat amellett, hogy 2030-ra 50 százalékkal csökkentik a károsanyag kibocsátásukat, 2040-re pedig leviszik nullára.

Legközelebb arra megy majd. Fotó: CHANDAN KHANNA/AFP

A Tudósok a Globális Felelősségvállalásért nevű szervezet jelentése szerint a világbajnokság teljes karbonlábnyoma elérheti a 9 millió tonna CO2-egyenértéket, ami majdnem kétszerese az elmúlt négy világbajnokság átlagának, így az idei lesz minden idők legszennyezőbb tornája.

Infantino egyébként legutóbb, Katarban részt vett mind a 64 lejátszott meccsen - igaz, ott a nyolc stadion között legfeljebb egyórás autóutakat kellett megtenni. Ehhez képest idén egy egész kontinenst szel keresztbe-kasul újra meg újra.

És hogy jön ide Taylor Swift?

Az énekesnő 2022-ben került a figyelem középpontjába, amikor klímaaktivisták jelezték: úgy repked a magángépével, mintha nem lenne holnap. Akkor az a hír járta, hogy mindössze háromnegyed év alatt 170-szer repült, majdnem 16 napot töltött összességében a levegőben, és annyi szén-dioxid-kibocsátás (8293,54 tonna) volt a számlájára írható ezáltal, ami több mint ezer háztartás összes energiakibocsátásának felel meg egy évben az Egyesült Államokban.