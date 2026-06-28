Ausztrália megduplázza a techcégekre kiszabható bírságot, ha nem akadályozzák meg a 16 év alattiak közösségimédia-használatát

Az ausztrál kormány bejelentette, hogy 99 millió ausztrál dollárra (mintegy 21 milliárd forintnak megfelelő összegre) emeli a közösségimédia-platformokra kiszabható maximális bírságot, ha nem tartják be a 16 év alattiakra vonatkozó tilalmat.

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A tavaly decemberben bevezetett szabályozás tíz nagy közösségi platform használatát tiltja a 16 év alattiak számára, de a hatóságok szerint sok gyerek továbbra is hozzáfér ezekhez az oldalakhoz. Az ausztrál eSafety biztos jelentése szerint a korábban közösségi médiát használó 16 év alattiak 70 százaléka még mindig valamilyen módon eléri a tiltott szolgáltatásokat.

A hatóság vizsgálatot indított a Facebook, az Instagram, a Snapchat, a TikTok és a YouTube ellen a szabályok feltételezett megszegése miatt. Az új törvény alapján az eSafety biztos arra is kötelezheti a platformokat, hogy bizonyítsák, milyen lépéseket tettek a korhatár betartatására.

Anthony Albanese miniszterelnök szerint a nagy technológiai cégek nem tesznek eleget a jogszabályok betartásáért, ezért szükség van a szigorításra. Hasonlóan nyilatkozott Anika Wells kommunikációs miniszter is, aki szerint a platformok csak a minimálisan elvárható intézkedéseket hozzák meg.

Az ausztrál szabályozás más országokat is hasonló lépésekre ösztönzött: Franciaországban, Nagy-Britanniában, Görögországban, Ausztriában és Spanyolországban is bejelentettek hasonló, bár nem egyformán szigorú korlátozásokat, és még további országokban is napirenden van a javaslat. (via BBC)