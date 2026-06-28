Gyászol, de a holland válogatottal marad Cody Gakpo

Szombaton jelentette be Noa van der Bij, a holland válogatott támadó, Cody Gakpo barátnője, hogy elvesztették születendő gyermeküket. A párnak már van egy kisfia.

Fotó: STEFAN KOOPS/NurPhoto via AFP

A holland szövetség közleményében együttérzését fejezte ki a tragédia miatt, emellett közölte azt is, hogy Gakpo úgy döntött barátnőjével konzultálva, hogy a történtek ellenére is a csapattal marad. A szövetség jelezte azt is, hogy mindenben igyekeznek támogatni a családot, magánéletüket pedig tiszteletben tartják, ezért bővebben nem kommentálják a helyzetet.

Gakpo a tornán eddig két gólt szerzett, mindkettőt Svédország ellen.

Hollandia legközelebb magyar idő szerint kedden hajnali 3-kor lép pályára, Marokkó ellen játszanak a nyolcaddöntőbe jutásért. (via NSO)