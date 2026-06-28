Hamis állásajánlatokkal csábíthatnak peruiakat az orosz hadseregbe

A CNN szerint perui férfiak tucatjai állítják, hogy jól fizető civil munkát ígértek nekik Oroszországban, ám érkezésük után katonai szerződéseket írattak velük alá, és az ukrajnai frontvonalra küldték őket.

Az orosz hadseregbe kényszerített peruiak hozzátartozói tüntetnek a külügyminisztérium előtt Limában Fotó: KLEBHER VASQUEZ/Anadolu via AFP

A csatorna tizenkét érintett családdal beszélt, akik hetek óta tüntetnek Limában az orosz nagykövetség és a perui külügyminisztérium előtt. A perui ügyészség jelenleg 36 olyan bejelentést vizsgál, amelyek szerint az érintetteket hamis külföldi állásajánlatokkal vették rá az utazásra, majd az orosz–ukrán háborúban való részvételre kényszerítették. A hatóságok emberkereskedelem gyanújával folytatnak nyomozást.

A perui külügyminisztérium szerint Moszkvától eddig legalább 247 alkalommal kértek tájékoztatást a feltételezhetően az orosz hadseregben szolgáló perui állampolgárokról, és azok biztonságos hazatérését sürgették.

A családokat képviselő ügyvéd becslése szerint jelenleg legalább nyolcszáz perui harcolhat orosz oldalon. Szerinte sokakat 20 ezer dolláros aláírási bónusszal és havi 3-4 ezer dolláros fizetéssel csábítottak, a megígért összegeket azonban sok esetben nem kapták meg. A perui férfiak általában nagyon szegény sorból származnak, és fogalmuk sincs, mi várhat rájuk Oroszországban.

Oroszország szokás szerint tagadja a jogsértéseket. A limai orosz nagykövetség közölte, hogy tiszteletben tartja azoknak a külföldieknek a döntését, akik önként csatlakoznak az orosz fegyveres erőkhöz, és kész együttműködni a hivatalos megkeresések ügyében.

Nem Peru az egyetlen érintett ország, korábban több afrikai és ázsiai ország állampolgárai is arról számoltak be, hogy sofőri vagy biztonsági őri munkával csábították őket Oroszországba, majd katonai szerződések aláírására kényszerítették és a frontra küldték őket. Kenya tiltakozott az orosz toborzás miatt, Nepál pedig megtiltotta állampolgárainak, hogy munkavállalási céllal Oroszországba vagy Ukrajnába utazzanak, miután nepáliak ezreit sorozták be az orosz hadseregbe. (via CNN)