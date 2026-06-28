Három gyerek és két felnőtt halt meg egy autóbalesetben Bükkábránynál

Halálos közúti közlekedési baleset történt Bükkábrány közigazgatási területén, lakott területen kívül, a 3-as számú főút 155. kilométer szelvényében, ahol két személygépkocsi ütközött. A balesetben öt ember vesztette életét.

Fotó: Vajda János/MTI/MTVA

Az MTI vasárnap úgy értesült, hogy a két elhunyt felnőtt a balesetet okozó autóban utazott, a vétlen autóban két felnőtt és három gyerek volt. Két gyerek a helyszínen, a harmadik később a kórházban halt meg.

Még szombaton Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) az MTI érdeklődésére arról számolt be, hogy több mentőegységet, köztük három mentőhelikoptert riasztottak a helyszínre. A mentők egy felnőttet súlyos sérülésekkel, valamint egy gyermeket és egy felnőttet sikeres újraélesztést követően, életveszélyes állapotban vittek kórházba.

A balesetben két gyermek és két felnőtt olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette - közölte az OMSZ. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság korábban közölte, hogy a két autó frontálisan ütközött Bükkábránynál, az egyikből feszítővágóval szabadítottak ki embereket a tűzoltók.