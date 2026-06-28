Kanada a 92. percben rúgta tovább magát a nyolcaddöntőbe

A társházigazda kanadai labdarúgó-válogatott jutott elsőként a világbajnokság nyolcaddöntőjébe, miután az egyenes kieséses szakasz első mérkőzésén a 92. percben szerzett góllal 1-0-ra legyőzte a dél-afrikaiakat vasárnap Inglewoodban.
A két csapat jó sokáig nem talált fogást egymáson, végül egy dél-afrikai védelmi hibát kihasználva Stephen Eustaquio került helyzetbe, és pontosan célozva 17 méterről a jobb alsó sarokba lőtt.
Pedig Dél-Afrika nagyot küzdött, voltak szép támadásaik, és erős tempót is diktáltak, emellett sikeresen tudták lassítani a kanadaiak játékát.
Azért így is büszkélkedhetnek két rekorddal a meccs kapcsán:
A nyolcaddöntőben Kanada Hollandiával vagy Marokkóval játszik majd (ez kedden dől el), jövő szombaton Houstonban.