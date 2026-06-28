Kanada a 92. percben rúgta tovább magát a nyolcaddöntőbe

A társházigazda kanadai labdarúgó-válogatott jutott elsőként a világbajnokság nyolcaddöntőjébe, miután az egyenes kieséses szakasz első mérkőzésén a 92. percben szerzett góllal 1-0-ra legyőzte a dél-afrikaiakat vasárnap Inglewoodban.

A két csapat jó sokáig nem talált fogást egymáson, végül egy dél-afrikai védelmi hibát kihasználva Stephen Eustaquio került helyzetbe, és pontosan célozva 17 méterről a jobb alsó sarokba lőtt.

Aztán így örült. Fotó: FRAN SANTIAGO/Getty Images via AFP

Pedig Dél-Afrika nagyot küzdött, voltak szép támadásaik, és erős tempót is diktáltak, emellett sikeresen tudták lassítani a kanadaiak játékát.

Azért így is büszkélkedhetnek két rekorddal a meccs kapcsán:

szövetségi kapitányuk, Hugo Broos a maga 74 évével a legidősebb edző, aki az egyenes kieséses szakaszban irányíthatta csapatát,

a dél-afrikai kapus, Ronwen Williams pedig a legtöbb sikeres passzal rendelkező kapus azóta, hogy 1966-ban elkezdték ezt számon tartani: 68 sikeres passza volt, míg a legutóbbi csúcstartó német Manuel Neuernak mindössze 51 volt.

A nyolcaddöntőben Kanada Hollandiával vagy Marokkóval játszik majd (ez kedden dől el), jövő szombaton Houstonban.