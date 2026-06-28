Vasárnap megdőlt az országos és fővárosi napi melegrekord, miután kora délután 40 fok fölé emelkedett a hőmérséklet – írja az Időkép. Az átlagosnál melegebb idő tartós stresszt gyakorol mindenkire, fennáll a hőguta veszélye – írja a HungaroMet.

Fotó: Kristóf Balázs/444

Míg a szombati, 37,5 fokos napi csúcsot viszonylag gyorsan túllépte a felmelegedés, a vasárnapi rekord megdöntése kicsit nehezebb volt, mivel 1935-ben ezen a napon 39,9 fokot mértek Szerepen. Ezt az értéket végül kora délután sikerült túlszárnyalni, a HungaroMet előzetes adatai szerint ugyanis Budakalászon

1 óra körül 40,1 fokot mutatott a hőmérő, és ez még várhatóan tovább fog emelkedni.

Az előrejelzések szerint pedig a hőségriadó hétfőn és kedden is folytatódik, megdöntve az országos és a fővárosi napi melegrekordokat. Nagy területen mérhetünk majd 40 fok körüli értékeket, és az országos abszolút melegrekord is komoly veszélybe kerülhet. Ilyenkor fontos odafigyelni az elveszített folyadék és az izzadással távozó sók pótlására. Emellett az UV-B sugárzás is magas, ezért érdemes a megfelelő faktorszámú naptejet is elővenni.