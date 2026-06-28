Új elnöke van a Momentumnak

Hétvégén tisztújító kongresszust tartott a Momentum Mozgalom, ahol a tagok Szilas Kincsőt, a párt kispesti önkormányzati képviselőjét, a Momentum Nőügyi Érdekképviseleti Csoportjának eddigi vezetőjét választották meg a párt új elnökének. A Momentumot eddig Rózsa András zuglói polgármester vezette.

A frissen megválasztott elnök programjában kiemelte: ,,Nem fogadhatjuk el, hogy mostantól a Fidesz és a Mi Hazánk a Tisza egyetlen ellenzéke. Ezek a szélsőséges politikai pártok nem alkalmasak a Tisza demokratikus kontrolljára. Ahogy a választások előtt szükség volt arra, hogy a Momentum hátra lépjen egyet az ország érdekében, most itt az ideje, hogy előre lépjünk, és demokratikus ellenzékként ellenőrizzük, véleményezzük a kormány munkáját, mert a Momentum Magyarország egyetlen konstruktív ellenzéki pártja.”

A pártot eddig Rózsa András, zuglói polgármester vezette, miután Tompos Márton júliusban mondott le elfáradásra hivatkozva.