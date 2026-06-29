„Amíg ő életben volt, én is életben akartam maradni” – 18 napos kisbabájával élte túl a földrengést egy venezuelai anya

A 18 napos kisbabája tartotta életben azt a venezuelai nőt, akit a romok alól mentettek ki. Dayana Patino a BBC-nek azt mondta, fia, Juan David adott neki erőt ahhoz, hogy ébren maradjon.
„Amíg ő életben volt, én is életben akartam maradni. Időről időre megérintettem az orrát, hogy megbizonyosodjak róla: még lélegzik”
– mondta. A mentésről készült felvételek bejárták a világot, Juan David a remény szimbólumává vált az országban. Múlt szerdán, nagyjából egy perc különbséggel két nagy erejű, 7,2-es és 7,5-ös földrengés rázta meg Venezuela fővárosát, Caracast és a közeli tengerparti La Guairát. Eddig legalább 1450 ember vesztette életét, további tízezreket keresnek. A kutatás még tart, de egyre kisebb a remény arra, hogy újabb túlélőket találnak.
Dayana vasárnap, Caracas egyik klinikáján beszélt a BBC-nek azokról az órákról, amiket a föld alatt töltött. A nő La Guairában, nyolcadik emeleti lakásukban mosogatott, amikor megmozdult a föld. Először azt hitte, „csak enyhe rengésről” van szó, ezért azonnal a fiához rohant, hogy magához vegye.
An 18-day-old baby was rescued in La Guaira, Venezuela after she was trapped underneath rubble from the earthquakes. Rescue teams then saved her mother around 90 minutes later.— Channel 4 News (@Channel4News) June 27, 2026
Northern Venezuela has been devastated by the 7.2 and 7.5 magnitude earthquakes that struck the region… pic.twitter.com/znrotFoSY1
„Úgy éreztem, mintha repülnék. Aztán mintha vízbe és sárba süllyednék, majd lezuhantam abba a gödörbe, ahol végül feküdtem. Nem tudom, hogyan nem engedtem el a kisbabámat, miközben zuhantam. Nekicsapódtam a bútoroknak” – mondta. Először sikítani kezdett, de hamar rájött, hogy senki sem hallja.
„Azt mondtam magamnak, nem pazarolhatom az erőmet. Majd akkor kiáltok, amikor szükség lesz rá, amikor hangokat vagy lépteket hallok a közelben.”
Dayana bal lába beton alá szorult, mozdulni sem tudott, a halántéka egy kőhöz nyomódott. Azt mondta, akkor kapaszkodott először igazán a reménybe, amikor egy Bibliát érzett maga alatt. „Ott kezdődött a túlélésem története” – mondta.
A romok sötétjében egy „tűhegynyi fényt” látott, amely szerinte úgy nézett ki, mint a Hold. A mentés akkor indult meg, amikor meghallotta, hogy a bátyja a nevét kiáltja.
„Azt mondtam magamnak: ez az egyetlen esélyem. Torkom szakadtából kiáltottam, teljes erőmből azt sikítottam: »Itt vagyok.« Ő pedig azt mondta: »Megtaláltalak, és megígérem, hogy nem megyek el, amíg ki nem hozlak.«”
A férfi megtartotta az ígéretét. Csütörtök este óvatos mentőakcióval emelték ki az anyát és a kisbabát a romok alól. Dayana mindkét lába megsérült, Juan David viszont csak könnyebb sérüléseket szenvedett.
Dayana férje, Gerson éppen hazaért, és leparkolta az autót, amikor jöttek a földrengések. Neki sikerült átugrania egy kerítésen, így menekült meg. Amikor meglátta, mi maradt a lakóházukból, a legrosszabbtól tartott. Felesége és kisbabája megmentését csodának nevezte.
„Leírhatatlan volt. Azt hittem, meghaltak. Amikor megláttam a fiamat, úgy éreztem, mintha újjászülettem volna. Nem akartam elhinni. Úgy éreztem, visszatért belém az élet”
– mondta a BBC-nek. A mentésről készült, széles körben megosztott felvételeken Gerson lehunyt szemmel, fejét az ég felé emelve öleli magához a fiát. A család otthona teljesen megsemmisült, minden holmijukat elvesztették, a kutyájukat továbbra sem találják. Gerson és Dayana mégis azt mondják, ha a nulláról is, de újrakezdik az életüket. „Szinte mindent elvesztettünk, de itt vagyunk” – mondta Gerson.