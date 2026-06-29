Ha elfogadják a módosítót, Lánczi Tamás nem kap végkielégítést, vagyonnyilatkozatot kell tennie

A Szuverenitásvédelmi Hivatal megszűnése után sem Lánczi Tamás elnök, sem az elnökhelyettesek nem lesznek jogosultak végkielégítésre, továbbá 15 napot kapnak a záró vagyonnyilatkozatuk elkészítésére – derült ki a hivatal megszüntetéséről szóló törvény összegző módosító javaslatáról szóló parlamenti vitán.
A törvényalkotási bizottság néhány apróbb módosítást javasolt még a törvényjavaslathoz, amiről kedden szavaznak a parlamentben.
A tiszás előterjesztő, Melléthei-Barna Márton szerint a demokratizálódás folyamatában hatalmas ugrást jelent a hivatal megszüntetése. Bódis Péter, az igazságügyi minisztérium politikai államtitkára annyit tett hozzá Melléthei-Barna megszólalásához, hogy továbbra sem tudja, mit ért el az évi 6 milliárd forintból működő hivatal, úgyhogy a kormány támogatja a javaslatot.
Szűcs Gábor fideszes képviselő szerint a hivatal azzal a céllal jött létre, hogy védje Magyarország önrendelkezését. Ezt legitim célnak tartja, és nem lepődik meg, hogy megszüntették, hiszen Magyar Péter miniszterelnök a kampányban arról beszélt, hogy egy picit szuverenitásról le kell mondani. (Ezt egyébként az Európai Ügyészséghez való csatlakozás kapcsán mondta.)
A törvénynek alapozott meg a Tisza által megszavazott június közepén tizenhatodik alaptörvény-módosítás. A független sajtó és a civil szervezetek lejáratására, majd vegzálására létrehozott, évi több milliárdba kerülő sóhivatalnál kommunista ügynökök terjesztették a Nyugat-ellenes propagandát – a törvény bejelentése idején megírtuk a Szuverenitásvédelmi Hivatal rövid történetét.
A független sajtó lejáratására, majd vegzálására létrehozott, évi több milliárdba kerülő sóhivatalnál kommunista ügynökök terjesztették a Nyugat-ellenes propagandát. Ez a Szuverenitásvédelmi Hivatal rövid története.
A módosítót benyújtó Melléthei-Barna Márton szerint „politikai ellenfelek üldözésére létrejött Szuverenitásvédelmi Hivatal, a közpénzek magánvagyonként való kezelése és a kormányfői hatalom időbeli korlátlansága mind-mind a hübrisz megnyilvánulása”.