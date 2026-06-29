Hiába kellene letekerni a hőség miatt Paksot, az árampara miatt Kapitány István felmentést adott az atomerőműnek

Bár a kánikula alatt, ilyen időben a paksi atomerőmű csak jelentős teljesítménycsökkentéssel működhetne tovább normális esetben, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter az ország biztonságos villamosenergia-ellátására hivatkozva mégis felmentést adott a további teljesítménycsökkentés alól.

„A rendkívüli hőhullám egész Európát érinti, ezért a MAVIR kezdeményezésére a mai és a holnapi napra ellátásbiztonsági okból részleges felmentést adtam a Paksi Atomerőmű számára a további teljesítménycsökkentés alól. A hatályos jogszabályok lehetőséget biztosítanak arra, hogy ilyen szélsőséges időjárási helyzetben, ideiglenesen és szigorú feltételek mellett az ország biztonságos villamosenergia-ellátása elsődleges szempontként érvényesüljön”

- írja posztjában Kapitány.

A Duna vízhőmérséklete a mederfenék közelében hétfőn már 28,8 fok volt. A folyó 3-4 fokot melegedett egy hét alatt, és a 40 fokos kánikula miatt értelemszerűen továbbra is melegszik - vagyis a Duna olyan langyos június végén, hogy az korábbi években a júliusi Balatonban is soknak számított volna.

Ilyenkor a paksi atomerőműre is elvileg érvénybe lépnek a szigorú szabályok, melyek egy bizonyos hőmérséklet felett teljesítménycsökkentést írnak elő. Az atomerőmű a Duna vizét használja hűtővíznek, az ilyen meleg víz azonban már nem tudja kellőképpen elvezetni a hőt, a Dunába visszaeresztett víz pedig túl meleg lehet a halaknak.

Emiatt a hétvégén már kétszer is csökkentették a termelést: szombaton és vasárnap összesen 560 MW-tal vették vissza, ami azt jelenti, hogy az egyetlen magyar atomerőmű a névleges teljesítményének csak a 70 százalékát tudta hozni. Közben a fogyasztás az extrém kánikulában szintén elég magas, 7300 MW körül alakul. Emiatt Kapitány István már a lakosságot is önmérsékletre kérte, azt javasolta, hogy lehetőleg ne a csúcsórákra időzítsék a legnagyobb fogyasztást.

A Paksi Atomerőmű négyes reaktorának vezérlőterme. Fotó: Sóki Tamás/MTI/MTVA

Míg azonban a hétvégén a kormány még azt hangsúlyozta, hogy a várható áramigény kielégíthető lesz Paks csökkentett teljesítménye mellett is, hétfőn már úgy döntöttek, hogy az ellátásbiztonság érdekében további teljesítménycsökkentés nem fér bele.

„Ez azonban nem jelenti a környezetvédelmi szabályok felfüggesztését. A Duna vízhőmérsékletét folyamatosan mérik, és élővilága nincs veszélyben. A döntés egy szigorúan szabályozott, átmeneti eszköz a rendkívüli hőhullám kezelésére. Magyarország energiaellátása továbbra is biztonságos és folyamatos” - írja posztjában a miniszter.